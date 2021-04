Super League: Manchester United schließt neuen Anlauf aus

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat einen zweiten Versuch einer europäischen Super League ausgeschlossen. "Ich kann Ihnen versichern, dass wir unsere Lektion gelernt haben und kein Revival der Pläne anstreben", sagte Geschäftsführer Ed Woodward bei einem Treffen mit erzürnten Fans.

Er bedauere es, vor der Entscheidung nicht das Gespräch mit den Anhängern gesucht zu haben.

United war einer von zwölf Klubs, die vor einer Woche die Super League aus der Taufe gehoben hatten. Diese war allerdings nach heftigen Protesten nach nur 48 Stunden kollabiert. Woodward hatte schon während der heftigen Proteste angekündigt, sein Amt zum Jahresende nach 16 Jahren niederzulegen.

We will not be participating in the European Super League.#MUFC