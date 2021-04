Atalanta-Profi Robin Gosens kritisiert Super League: "Das ist eine riesige Katastrophe"

Neben zahlreichen Verantwortlichen meldeten sich auch Profis mit Blick auf die Super League zu Wort. Robin Gosens verurteilt die Pläne der Top-Klubs.

Der deutsche Nationalspieler Robin Gosens hat die von zwölf europäischen Topklubs forcierte Super League scharf kritisiert. "Das ist eine riesige Katastrophe für den Fußball", sagte der 26-Jährige im Podcast "kicker meets DAZN": "Ich bin schockiert, dass es jetzt wahr wird."

Wenn sich Vereine "ohne sportliche Leistung für immer qualifizieren, dann wird dem Fußball das Fundament genommen", mahnt Gosens an: "Jedem muss bewusst sein, dass sich der Fußball dann für immer verändern wird und nie wieder so sein wird, wie er aktuell ist."

Gosens contra Super League: "Hoffentlich stellen sich viele Fans dagegen"

Der Linksverteidiger von Atalanta Bergamo hofft daher auf die Gegenwehr vieler Fans. "Der Einschnitt wäre so groß, dass sich viele Fans hoffentlich dagegenstellen werden", sagte Gosens und ergänzt: "Ich würde mich an solchen Protesten beteiligen."

Doch nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch mit Blick auf die aktuelle Pandemie und die damit einhergehende Sterberate sowie finanziellen Nöte verurteilt Gosens den Alleingang der Klubs.

"Es sterben weltweit noch immer Menschen, es fehlt vorne und hinten am Geld. Diese zwölf Vereine gründen eine eigene Liga und kriegen dafür 100 oder 150 Millionen in den Popo gedrückt. Das muss man auch mal ethisch hinterfragen. Das Traurige ist: Am Ende des Tages geht es einfach nur um Kohle, Kohle, Kohle", ergänzte er.