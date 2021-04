Super-League-Klubs droht Ausschluss aus der Champions League: Chance für FC Bayern und BVB?

Zwölf europäische Topklubs haben die Gründung einer Super League beschlossen und ein Erdbeben im internationalen Fußball ausgelöst. Die Vereine gehen damit auf Konfrontationskurs zur UEFA und ihrer Reform der Champions League. Könnten Real Madrid, Manchester City und der FC Chelsea aus der laufenden Saison der Königsklasse ausgeschlossen werden? Und welche Folgen hätte das für den FC Bayern München und Borussia Dortmund?

UEFA-Präsident Ceferin machte am Montag auf einer Pressekonferenz klar und deutlich, die härteste mögliche Gangart zu wählen. "Wir sind noch dabei, die Situation zu bewerten mit unseren Anwälten, darum ist es noch ein bisschen zu früh, die Antwort zu geben", sagte Ceferin: "Aber wir werden alle Sanktionen verhängen, die wir verhängen können. Meiner Meinung nach sollten sie so früh wie möglich von allen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Und die Spieler auch."

Wie Goal und SPOX aus UEFA-Kreisen bestätigt wurde, ist für den Dienstag ein erstes Meeting angesetzt, bei dem über einen sofortigen Ausschluss der noch in den K.o.-Runden der europäischen Wettbewerbe vertretenen Super-League-Teilnehmer beraten werden soll.

In der Champions League sind noch Chelsea, Real Madrid und Manchester City dabei, in der Europa League beträfe dies Manchester United und den FC Arsenal. Wie die Wettbewerbe bei einem Ausschluss der Fans beendet würden (Abbruch? Nachrücker?) ist noch völlig offen.

Jesper Möller (57), Präsident des dänischen Verbandes und Mitglied des UEFA-Exekutiv-Komitees, sagte bei DR Sporten: "Am Freitag findet eine außerordentliche Sitzung des Exekutiv-Komitees statt. Dort habe ich die Erwartung, dass die 12 Vereine rausgeworfen werden." Und weiter: "Die Vereine gehen raus. Und ich gehe davon aus, dass dies am Freitag geschehen wird. Dann muss man sehen, wie man die Champions League beendet."

Aleksander Čeferin: "Those clubs who think they are big and untouchable today should remember where they came from. And they should realise that if they are European giants today, it is partly thanks to UEFA…"#UEFACongress