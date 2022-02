Super Bowl heute live: Rams vs. Bengals im TV und LIVE-STREAM sehen - alle Infos zur Übertragung

Es ist das größte Einzelsportevent der Welt: Der Super Bowl steht an! In der Nacht von Sonntag auf Montag steigt in Inglewood das Duell zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals, los geht es um 00.30 Uhr deutscher Zei!

Super Bowl im Heimstadon? Der Traum der LA Rams lebt - und ist keine Neuheit: Schon im vergangenen Jahr konnten sich die Tampa Buy Buccaneers im Raymond James Stadium die beliebte Trophäe sichern - nun sind also die Kalifornier am Zug.

Auf der anderen Seite das Überraschungsteam der Saison: Die Cincinnati Bengals sind ein noch junges Team, welchem in diesem Jahr bereits der große Wurf gelingen kann. 10-7 war das Ergebnis der Regular Season für die Franchise aus Ohio, die der Rams stand am Ende der Spieltzeit bei zwölf Siegen und fünf Niederlagen.

Wie wird das NFL-Spiel des Jahres heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt? GOAL beantwortet in diesem Artikel alle Fragen rund um die Übertragung des Super Bowls.

Super Bowl heute live: Das Finale der NFL-Season im Überblick

Event 56. Super Bowl Austragungsort Inglewood, Kalifornien Matchup Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams Gewonnene Superbowls Bengals: 0 Rams: 1 (1999-2000) Datum 13. Februar 2022 Uhrzeit 0.30 Uhr

Super Bowl heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals übertragen!

Es ist das Duell des Jahres, für alle Beteiligten ist es wohl das Spiel ihres Lebens - der Super Bowl ist wahrlich etwas Besonderes! Auch in Deutschland, trotz der späten Uhrzeit, bleiben viele Leute wach, um Rams vs. Bengals LIVE zu sehen, aber wie funktioniert das überhaupt?

Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals heute live: Super Bowl und Free-TV - passt das?

Gute Nachrichten für alle Fans: Gleich zwei Anbieter zeigen heute den Super Bowl LIVE im TV und LIVE-STREAM! Dabei hören die guten Nachrichten nicht auf: Einer der Anbieter zeigt nämlich den Super Bowl LVI kostenlos!

ProSieben dürfte den allermeisten Leser:innen bekannt sein: Vor allem bekannt für das Zeigen von Sitcoms (Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Brooklyn 99, Two and a half men...) und Shows mit Joko Winterscheid und / oder Klaas Heufer-Umlauf, ist der Sender sonntagabends besonders bei NFL-Fans beliebt!

Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals im kostenlosen Fernsehen: So wird der 56. Super Bowl heute live übertragen

Während der Saison ist hier nämlich wöchentlich NFL zu sehen, das große Finale ist dann beim Super Bowl. Schon um 23.05 Uhr beginnt hier die Vorberichterstattung, also anderthalb Stunden vor Kickoff!

Ihr habt vorher nichts zu tun und wollt das Wochenende entspannt ausklingen lassen? Ab 20.15 Uhr läuft Guardians of the Galaxy 2 auf dem Sender - langweilig wird es am Sonntagabend also nicht.

DAZN überträgt heute den Super Bowl! So ist das NFL-Finale im STREAM zu sehen

Die Alternative zu ProSieben: Auch DAZN zeigt in dieser Saison die NFL! Jedes Wochenende zeigt DAZN jedes Spiel, sei es im Einzelspiel oder in der Konferenz, auf deutsch oder mit Originalkommentar.

DAZN ist zwar kein Fernsehsender, allerdings dürfte jeder die Möglichkeit haben, den LIVE-STREAM einzuschalten. Sei es via Handy, Tablet, Browser, Spielekonsole oder im Smart-TV - mit der kostenlosen App ist das alles einfach möglich!

Mit NFL-Experte Adrian Franke: So wird der Super Bowl LVI heute live auf DAZN übertragen!

Beginn der Übertragung : 23.30 Uhr

: 23.30 Uhr Beginn des Super Bowls : 0.30 Uhr

: 0.30 Uhr Moderation : Flo Hauser

: Flo Hauser Kommentator : Martin Pfanner

: Martin Pfanner Experte: Adrian Franke View this post on Instagram

Super Bowl heute LIVE im Internet: So ist Rams vs. Bengals im LIVE-STREAM zu sehen

Dr. Dre, Eminem, Mary J Blige, Snoop Dogg und Kendrick Lamar: Das Line-Up der Halbzeitshow kann sich auch in diesem Jahr sehen lassen! Jede Menge Hip-Hop ist am Start, sehr zur Freude von vielen Zuschauer:innen.

Wie der Super Bowl im TV übertragen wird haben wir bereits erklärt - allerdings hat ja nicht jeder einen Fernseher bei sich zuhause stehen. Wir werfen einen Blick auf die Übertragung im LIVE-STREAM!

Pro7 und ran übertragen kostenlos den Super Bowl: Rams vs. Bengals heute im LIVE-STREAM!

Wir fangen wieder mit ProSieben an, der Sender ist ja im Fernsehen kostenlos zu sehen. Aber ist das im Internet genauso? Gute Nachrichten: Ja, auch im Browser ist ProSieben kostenlos zu sehen!

Alles was ihr dafür tun müsst, ist euch kostenfrei mit eurer E-Mail-Adresse auf der Website zu registrieren. Alternativ könnt ihr den Super Bowl auch via ran.de schauen, der Sportseite im Internet von ProSieben!

DAZN überträgt Rams vs. Bengals! So seht ihr den SuperBowl LVI heute im LIVE-STREAM

Kommen wir nun zu DAZN, auch der Streamingdienst darf an dieser Stelle nicht zu kurz kommen. Auch DAZN überträgt den Super Bowl, allerdings ist DAZN im Gegensatz zu ProSieben nicht kostenlos. Das ist auch nur logisch, schließlich hat DAZN viel mehr Sport im Angebot!

Fußball (Champions League, Bundesliga, internationale Top-Ligen, Länderspiele ...), American Football, Motorsport, Kampfsport, Basketball, Darts, E-Sport, Radsport, Tennis, Olympische Spiele, Wintersport... Langeweile gibt es hier einfach nicht! Ihr seid an einem Abonnement interessiert? Das sind die Preise:

Super Bowl heute LIVE im Internet: So günstig ist DAZN

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung



Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung



Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams: So wird der Super Bowl heute im TV und LIVE-STREAM übertragen