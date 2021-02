Super Bowl 2021 live: Die Übertragung heute im TV und LIVE-STREAM

Die Chiefs und die Buccaneers treffen heute aufeinander. Wir erklären, wie der 55. Super Bowl der Geschichte im TV und LIVE-STREAM ausgestrahlt wird.

Es ist so weit - der Höhepunkt der kuriosen Footballsaison 2020/21 steht an: Heute Nacht spielen die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs im Finale um den Super Bowl LV, los geht es um 0.30 Uhr deutsche Zeit.

Wie in jedem Jahr ist das heutige Datum kein Zufall: Der erste Sonntag des Februar markiert den festgelegten Zeitpunkt für das Finale der NFL-Saison. Austragungsort ist heute Tampa Bay, also eine Stadt in Florida in der östlichsten amerikanischen Zeitzone.

Das ist vor allem für europäische Fans dankbar, da der Super Bowl so relativ früh beginnt. In Tampa Bay beginnt das Spiel um 18.30 Uhr Ortszeit, in Deutschland ist es zu diesem Zeitpunkt bereits Montag.

Spielerisch erwarten uns einige Leckerbissen: Mit Kansas City ist der Sieger der vergangenen Saison wieder im Finale zu Gast, außerdem ist der von vielen als "GOAT" bezeichnete Tom Brady ebenfalls wieder einmal beim Endspiel dabei. Goal erklärt, wie der 55. Super Bowl heute Nacht übertragen wird.

Super Bowl 2021 heute LIVE: Das 55. Endspiel im Überblick

Begegnung Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs Wettbewerb Super Bowl LV | Endspiel der NFL-Saison 2020/2021 Datum Deutsche Zeit: Montag | 8.2.2021 | 0.30 Uhr Ortszeit: Sonntag | 7.2.2021 | 18.30 Uhr Ort Raymond James Stadium Zuschauer Beschränkter Einlass

Super Bowl 2021: Die NFL heute im kostenlosen LIVE-STREAM

Super Bowl: Diese zwei Worte reichen, um bei Football-Fans auf der ganzen Welt Gänsehaut zu erzeugen. Es ist DAS Sportevent des Jahres, nicht nur im American Football. Das Finale der NFL ist ein jährliches Ereignis, auf welches neben der Sportszene auch die Popkultur besonders schaut.

Gerade Promiaufläufe und die Halbzeitshow sorgen stets für viele Gesprächsthemen, allerdings wird das alles in diesem Jahr etwas eingedämmt: Aufgrund der Corona-Pandemie kann der Super Bowl natürlich nicht so stattfinden wie man es von den Vorjahren gewohnt ist.

Super Bowl LV: Die LIVE-Übertragung auf DAZN

Eine hochqualitative Übertragung wird es natürlich trotzdem geben: Der Streamingdienst DAZN wird den 55. Super Bowl heute LIVE übertragen! Der Streamingdienst hat sich in den letzten Jahren einen Namen bei den Footballfans Deutschlands gemacht, da auf der Plattform jede Menge des Mannschaftssports zu sehen ist.

Auch die vergangenen Super Bowls waren hier zu sehen, dabei war die Übertragung stets informativ und unterhaltsam. Auch dieses Jahr wird es wieder so sein - das Team an den Mikrofonen schaut wie folgt aus:

Beginn der Übertragung

Kickoff : 0.30 Uhr

: 0.30 Uhr Plattform : DAZN

: DAZN Moderation : Flo Hauser

: Flo Hauser Experte : Günter Zapf

: Günter Zapf Kommentar: Ingo Seibert, Adrian Franke

Den Super Bowl LV im LIVE-STREAM sehen - weitere Optionen

DAZN sollte bei diesem Super Bowl LV eure erste Wahl sein - die Plattform aus Ismaning hat nämlich einige äußerst interessante Features. So könnt ihr zum einen den gesamten Super Bowl mit allem Drum und Dran kostenlos verfolgen - der DAZN Probemonat macht das möglich!

Weiterer Pluspunkt: Ihr habt hier nicht nur die deutsche Übertragung zur Verfügung, sondern könnt euch wahlweise auch die Übertragung aus den USA mit Originalkommentar von CBS anschauen. Ihr habt also die Qual der Wahl.

Varianten zu DAZN: So seht ihr den 55. Super Bowl ebenfalls im LIVE-STREAM

Sollte euch DAZN kurioserweise nicht gefallen, gibt es zwei Alternativen:

Mit dem NFL Gamepass könnt ihr euch ebenfalls die amerikanische Originalfassung anschauen - müsst dafür aber in die Taschen greifen: Das Jahresabo kostet knapp 20 Euro , Zugang nur zu den Super Bowl-Inhalten gibt es bereits für 9 Euro. Hier entlang.

Der deutsche Fernsehsender Pro7 überträgt ebenfalls den Super Bowl - dazu kommen wir in diesem Artikel später noch. Der Privatsender bietet hier einen online LIVE-STREAM an, für welchen man sich allerdings anmelden muss.

Super Bowl 2021 im TV: American Football heute LIVE im Fernsehen verfolgen

Wie bereits beschrieben hat DAZN keine Exklusivrechte an der Übertragung der Bundesliga auf dem deutschen Markt. Auch der NFL Gamepass und Pro 7 dürfen also den Super Bowl LV ausstrahlen.

Pro 7 tut das nicht nur, wie eben beschrieben, durch LIVE-STREAMING, sondern zeigt das Event auch im Hauptprogramm. Schon in der gesamten Saisonverlauf war Pro7 und die Sportabteilung ran für die Übertragung der NFL im TV zuständig.

Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs: Die Übertragungen des Super Bowls 2021 im TV und LIVE-STREAM