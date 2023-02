Wie in jedem Jahr wird auch beim Super Bowl 2023 die Halftime Show mit Spannung erwartet. Wer tritt auf und wann beginnt die Show?

Der Super Bowl wird auch im Jahr 2023 wieder Millionen Menschen vor die Fernsehgeräte locken. In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar wird ab 0.30 Uhr deutscher Zeit der neue NFL-Champion gesucht. Sichern sich die Philadelphia Eagles den Titel oder krönen sich die Kansas City Chiefs zum besten Team im American Football? Und wer tritt eigentlich in der berühmten Halftime Show auf und wann beginnt sie? GOAL hat die Antworten.

Die NFL live auf DAZN sehen: Jetzt anmelden!

Einige der größten Namen der Musikgeschichte hatten schon Auftritte in der Halftime Show des Super Bowl. Dazu zählen beispielsweise Michael Jackson (1993), Bruce Springsteen (2009), Katy Perry (2015), Coldplay (2016) oder auch Justin Timberlake (2018). Im vergangenen Jahr heizten Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige und Dr. Dre den Fans im SoFi Stadium in Inglewood (Kalifornien) ein.

Auch in diesem Jahr gehört die Halftime Show natürlich zum Programm rund um den Super Bowl, der in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar 2023 in Glendale (Arizona) ausgetragen wird. Auf dem Platz kommt es zum Duell der beiden besten Teams der Regular Season, wenn sich die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs gegenüberstehen. Doch welche Stars treten in diesem Jahr in der Halbzeit auf? Und gegen wie viel Uhr beginnt die Show?

Der Super Bowl 2023 steht unmittelbar bevor und damit auch die beliebte Halftime Show. Wer trifft im NFL-Endspiel auf und wann beginnt die Show?

Super Bowl Halftime Show 2023: Wer tritt auf und wann beginnt sie? Infos zum NFL-Endspiel

Wettbewerb: NFL Event: Super Bowl 2023 Paarung: Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs Kickoff: 13. Februar, 0.30 Uhr deutscher Zeit Austragungsort: State Farm Stadium in Glendale (Arizona)

Super Bowl Halftime Show 2023: Wer tritt im NFL-Finale auf?

Im Jahr 2023 gibt sich eine der größten Musikerinnen der vergangenen Jahrzehnte in Glendale die Ehre. RnB-Star Rihanna, bereits mehrfach die meistgestreamte Musikerin des Jahres auf Spotify und mit neun Grammys ausgezeichnet, wird bei der Halftime-Show auftreten.

Ob neben der Künstlerin aus Barbados noch weitere Acts auf der Bühne zu sehen sein werden, ist nicht bekannt. Die NFL hat in jedem Falle keine weiteren Künstlerinnen und Künstler bekanntgegeben. Das muss jedoch nicht zwingend etwas heißen, im Jahr 2022 performte auch Rapper 50 Cent ohne Vorankündigung in der Halftime Show.

Super Bowl Halftime Show 2023: Wann beginnt das Event in der Pause des NFL-Endspiels?

So genau lässt sich das noch nicht vorhersagen, da der Start der Halftime Show 2023 auch vom Spielverlauf abhängig ist.

Da der Kickoff um 0.30 Uhr stattfindet, wird die erste Halbzeit vermutlich nicht vor 1.30 Uhr zu Ende gehen, eher sogar später. Kurz darauf wird die Show starten, was so gegen 2 Uhr deutscher Zeit sein dürfte.

Super Bowl Halftime Show 2023: Wer tritt auf und wann beginnt sie? Die Acts der vergangenen Jahre

2015 Katy Perry 2016 Coldplay 2017 Lady Gaga 2018 Justin Timberlake 2019 Maroon 5 2020 Shakira und Jennifer Lopez 2021 The Weeknd 2022 Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar 2023 Rihanna

Super Bowl Halftime Show 2023: Wo läuft das Event live im TV und STREAM?

Im Free-TV wird der Super Bowl LVII inklusive der Halftime Show von ProSieben übertragen.

Zudem könnt Ihr auch im LIVE-STREAM bei ran.de, der via Webbrowser und App abrufbar ist, dabei sein.

Super Bowl Halftime Show 2023: Überträgt auch DAZN das Event im Pay-TV und LIVE STREAM?

Neben ProSieben zeigt auch DAZN das NFL-Finale live. Um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu erhalten, müsst Ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Dafür stellt EuchDAZN verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Um das komplette DAZN-Programm abzurufen, sichert Euch das Komplett-Paket für 39,99 Euro monatlich bzw. 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo.

Super Bowl Halftime Show 2023: DAZN überträgt die NFL live - Infos zum Anbieter

DAZN: Diese Abo-Optionen bietet der Streamingdienst

Bundesliga auf DAZN erleben! Alle Informationen

Champions League: Die Übertragung auf DAZN

Super Bowl 2023: Alle Informationen zur Übertragung