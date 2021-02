Super Bowl, Halbzeitshow: Diese Stars treten 2021 in Tampa auf

Die Halbzeitshow wird das nicht-sportliche Highlight des Super Bowls. Goal präsentiert Euch alle Infos zum spektakulären Auftritt in Tampa Bay.

In der Nacht vom 7. auf den 8. Februar 2021 findet in Tampa Bay der Super Bowl LV statt. Gastgeber Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs treffen dabei aufeinander. Bevor der Titel vergeben wird, steht mit der Halbzeitshow ein anderes Highlight an.

Die US-Amerikaner sind Meister der Unterhaltung und sorgen beim Super Bowl für ein Spektakel, das nichts mit American Football zu tun hat. Neben dem sportlichen Duell machen nämlich auch die Halbzeitshow und die Nationalhymne das Event zu einem Highlight.

Super Bowl, Halbzeitshow: Dieser Star tritt 2021 in Tampa auf - Goal liefert einen Überblick zur Show und verrät, wer dieses Jahr auf der Bühne zu sehen ist.

Super Bowl 2021, Halbzeitshow: Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs

Duell Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs Kick-Off In der Nacht von Sonntag auf Montag, 7. auf 8. Februar 2021, 0.30 Uhr Stadion Raymond James Stadium, Tampa (Florida) Zuschauer 22.000 Zuschauer zugelassen

Super Bowl 2021, Halbzeitshow: Welcher Star tritt auf?

Der Halbzeit-Act in diesem Jahr tritt in große Fußstapfen, nachdem im vergangenen Jahr Shakira und Jennifer Lopez das Publikum begeisterten. In Tampa steht diesmal wieder ein internationaler Musikstar auf der Bühne.

Der Künstler ist auch hierzulande bestens bekannt. Es handelt sich nämlich um R&B- und Hip-Hop-Sänger The Weeknd. Der Kanadier ist Headliner der Halbzeitshow beim diesjährigen Super Bowl.

Super Bowl 2021, Halbzeitshow: Um wie viel Uhr startet der Auftritt?

Um 0.30 Uhr findet der Kickoff im Super Bowl statt. Bei zwei 15-minütigen Vierteln und einigen Werbeunterbrechungen wird die Halbzeitshow wohl nicht vor 1.30 Uhr stattfinden.

Super Bowl 2021, Halbzeitshow: Welche Songs singt The Weeknd?

Wie genau das Programm der Halbzeitshow aussieht, ist ein gut gehütetes Geheimnis. The Weeknds erfolgreichster Hit "Blinding Lights" wird jedoch sicherlich performt werden.

Ob es auch diesmal wieder einen Special Guest geben wird, ist noch nicht bekannt. The Weeknds Kollaborationen mit Doja Cat, Maluma, Rosalia, Kendrick Lamar, Lil Uzi Vert, Major Lazer oder Kenny G bieten jedoch Anhaltspunkte für Spekulationen.

Super Bowl 2021, Halbzeitshow: Wer singt die Nationalhymne?

Wer schon mal eine Sportevent in den USA gesehen hat, der weiß, dass vor jedem Spiel die Nationalhymne gesungen wird. Beim Super Bowl 2021 wird sie von Jazmine Sullivan performt.

Begleitet wird die hierzulande eher unbekannte Popsängerin von Country-Star Eric Church. Der Auftritt wird auch in diesem Jahr sicherlich wieder von Jets der US Air Force unterstützt, die über das Stadion fliegen.

Super Bowl 2021: Das Finale der NFL und die Halbzeitshow bei DAZN

Wer den Super Bowl und die Halbzeitshow live verfolgen möchte, ist beim Streaming-Dienst DAZN richtig aufgehoben. Das Portal überträgt das Spektakel in voller Länge im LIVE-STREAM.

Super Bowl 2021 bei DAZN - so empfangt Ihr den LIVE-STREAM

Erfahrene Football-Fans kennen DAZN sicherlich von früheren NFL-Übertragungen. Der Ismaninger Streaming-Anbieter hat American Football bereits seit Jahren im Programm.

Das Finale ist dort nicht nur live zu sehen, sondern danach auch jederzeit auf Abruf. So könnt Ihr Euch den Super Bowl auch am nächsten Tag anschauen, wenn Ihr die Live-Übertragung verpasst habt.

Alles, was Ihr dafür braucht, ist ein Abonnement bei DAZN. Das ist einen Monat lang kostenlos zum Testen verfügbar, anschließend werden 11,99 Euro monatlich fällig. Alle Infos zur Registrierung gibt's hier.

Super Bowl 2021: Diese Stars traten bereits in der Halbzeitshow auf

Jahr Act Austragungsort Begegnung 2010 The Who Sun Life Stadium (Miami, Florida) New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17 2011 Black Eyed Peas, Usher, Slash Cowboys Stadium (Arlington, Texas) Pittsburgh Steelers - Green Bay Packers 25:31 2012 Madonna, LMFAO, Cirque du Soleil, Nicki Minaj Lucas Oil Stadium (Indianapolis, Indiana) New York Giants - New England Patriots 21:17 2013 Beyonce, Destiny's Child Mercedes-Benz-Superdome (New Orleans, Louisiana) Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31 2014 Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8 2015 Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott University of Phoenix (Glendale, Arizona) New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24 2016 Coldplay, Beyonce, Bruno Mars, Mark Ronson Levi's Stadium (Santa Clara, Kalifornien) Carolina Panthers - Denver Broncos 10:24 2017 Lady Gaga NRG Stadium (Houston, Texas) New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 2018 Justin Timberlake U.S. Bank Stadium (Minneapolis, Minnesota) Philadelphia Eagles - New England Patriots 41:33 2019 Maroon 5 Mercedes Benz Stadium (Atlanta, Georgia) New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3 2020 Shakira, Jennifer Lopez Hard Rock Stadium (Miami, Florida) Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20

