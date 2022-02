Super Bowl heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das NFL-Finale 2022 kostenlos?

Das lange Warten aller NFL-Fans hat zeitnah ein Ende, schon bald wird der neue NFL-Champion im Super Bowl 56 gekürt. Ausgetragen wird die Partie zwischen den Cincinnati Bengals und den Los Angeles Rams in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar, Kickoff ist heute um 0.30 Uhr deutscher Zeit im SoFi Stadium im kalifornischen Inglewood. Nachfolgend informiert Euch GOAL, wer das Spiel kostenlos im Free-TV zeigt / überträgt und welche Alternativen Ihr habt.

Für einige NFL-Fans und -Experten dürfte die Qualifikation der Cincinnati Bengals für den Super Bowl 56 ziemlich überraschend gewesen sein. Erstmals seit 30 Jahren steht die Franchise aus Ohio um Quarterback Joe Burrow im Endspiel um die begehrte Vince Lombardy Trophy. Nachdem in der Wildcard-Round zunächst die Las Vegas Raiders das Nachsehen hatten, wurden in der Folge auch der AFC-Champion aus Tennessee sowie die Kansas City Chiefs ausgeschaltet. Nun wartet auf den noch jungen Spielmacher und sein Team das bislang größte Spiel der Karriere.

Auf der Gegenseite steht mit den Los Angeles Rams eine Mannschaft, die sich fast schon im Win-Now-Modus befindet. So wurden beispielsweise hohe Draft-Picks in die Trades von Quarterback Matthew Stafford und Pass Rusher Von Miller investiert, das Kapital für die kommenden Jahre hat darunter stark gelitten. Zudem haben die Rams noch eine Rechnung offen, im Super Bowl 2019 unterlag man den New England Patriots mit 3:13. Große Hoffnungen dürften in der Offensive auf den Wide Receivern Cooper Kupp und Odell Beckham Jr. ruhen, zudem wird vermutlich auch Cornerback Jalen Ramsey eine Schlüsselrolle zukommen, der regelmäßig auf Bengals-Passempfänger Ja'Marr Chase treffen wird.

Wer setzt sich im Super Bowl 2022 die NFL-Krone auf, Cincinnati oder Los Angeles? Die Entscheidung fällt in der Nacht vom 13. auf den 14. Februar - und wer das Spiel heute kostenlos live im Free-TV zeigt / überträgt, erfahrt Ihr nachfolgend von uns.

Super Bowl zwischen Rams und Bengals heute live im Free-TV: Die Partie in der Übersicht

Partie: Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams

Wettbewerb: NFL-Playoffs, Super Bowl (Endspiel)

Datum des Kickoffs: 14. Februar 2022, 0.30 Uhr deutscher Zeit

Austragungsort: SoFi Stadium, Inglewood (Kalifornien)

Super Bowl heute live im Free-TV: Wird das NFL-Endspiel kostenlos im Fernsehen gezeigt / übertragen?

Die NFL gehört zu den wenigen Ballsportarten, von denen es Live-Übertragungen im frei empfangbaren Fernsehen gibt. Pro Regular-Season-Spieltag wurden drei Partien von ProSieben oder ProSieben MAXX übertragen.

Mit dem Beginn der Playoffs zeigte das Münchner Unternehmen dann alle Partien live und kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen. Selbiges gilt natürlich auch für das große Finale - dieses wird ebenfalls auf ProSieben live im Free-TV übertragen / gezeigt.

Super Bowl heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Spiel im kostenlosen LIVE-STREAM?

Auch an dieser Stelle ist ProSieben der richtige Anlaufpunkt. Auf der ran-Website wird das Aufeinandertreffen im kostenfreien LIVE-STREAM übertragen.

Wer sich bereits ab 20.15 Uhr auf die Partie einstimmen möchte, kann sich die Countdown-Show ansehen. Die Übertragung zum Finale startet dann jeweils um 23.05 Uhr auf ran.de und ProSieben.

Super Bowl heute live im Free-TV: Zeigt / Überträgt auch DAZN das NFL-Endspiel 2022?

Selbstverständlich habt Ihr auch die Möglichkeit, den Super Bowl 2022 zwischen Bengals und Rams via DAZN abzurufen. Allerdings ist hier der STREAM nicht kostenfrei verfügbar, weshalb Ihr ein Abonnement beim Streamingdienst benötigt.

Dafür registriert Ihr Euch bei der Plattform und wählt Euer bevorzugtes Abo-Paket. Im Jahresabo zahlt Ihr entweder 274,99 Euro einmalig im Voraus oder 24,99 Euro in monatlichen Raten, das flexibel kündbare Monatsabo ist für 29,99 Euro zu haben. Im Anschluss ruft Ihr Website oder App auf einem beliebigen Endgerät auf und genießt das Spiel.

Super Bowl heute live im Free-TV: NFL-Endspiel und mehr auf DAZN - Weitere Infos

Super Bowl heute live im Free-TV: Die kostenlose Übertragung des NFL-Endspiels in der Übersicht