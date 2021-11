Wann findet der Super Bowl 2022 statt? Alle Infos zu Datum, Modus und Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Holt sich Superstar Tom Brady im kommenden Februar den nächsten Super-Bowl-Ring, seinen dann achten? Das ist noch nicht klar. Fest steht aber, wann der Super Bow LVI im Jahr 2022 über die Bühne geht. Alle Infos dazu folgen jetzt.

Der Super Bowl hat sich zu einem der größten Events im Sport weltweit entwickelt. Das Endspiel um die Meisterschaft in der US-Football-Liga NFL zieht Abermillionen Menschen in seinen Bann und vor die TV-Geräte. Nicht nur das sportliche Element gehört zum Super Bowl dazu, vor allem die legendäre Halbzeitshow sorgt immer wieder für Ekstase.

2022 wird die kalifornische Metropole Los Angeles Gastgeber der Mega-Veranstaltung sein. Ob die dort beheimateten Los Angeles Rams oder die Los Angeles Chargers (oder beide?) ein Heimspiel bekommen und es den Tampa Bay Buccaneers gleichtun, ist noch unklar. Sicher ist aber: Auch in Deutschöand dürfte der Super Bowl wieder für Begeisterung sorgen.

Der Super Bowl LVI im Februar 2022: GOAL verrät, welchen Tag Ihr Euch lieber frei nehmen solltet, um das Spiel sehen zu können.

Super Bowl 2022: Die Übersicht zum Spektakel

Was findet statt? Super Bowl LVI | Endspiel der NFL-Saison Wo findet es statt? SoFi Stadium | Inglewood | Los Angeles County Wann findet es statt? Ortszeit: 13. Februar 2022 | 15.30 Uhr Deutsche Zeit: 14. Februar 2022 | 00.30 Uhr Wer nimmt teil? Conference-Sieger der Playoffs Wer tritt in der Hlbzeitshow auf? Dr. Dre, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar und Snoop Dogg

Super Bowl 2022: Der Termin

Da die NFL-Saison seit dieser Saison um eine Woche verlängert wurde, rückt auch der Termin für den Super Bowl ein Stück nach hinten. Statt wie zuvor am ersten Sonntag findet das Spektakel nun am zweiten Sonntag im Februar statt, im kommenden Jahr ist das der 13. Februar. Zumindest in den USA, denn in Deutschland zeigt der Kalender bereits den 14. Februar, wenn voraussichtlich um 00.30 Uhr deutscher Zeit der Kickoff erfolgt.

Super Bowl 2022: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Der Super Bowl hat sich auch in den deutschen Wohnzimmern inzwischen seinen Platz gesichert. Das Spiel wird seit Jahren gleich von zwei Anbietern übertragen - und das Beste: Es ist auch im Free-TV zu sehen! ProSieben zeigt das Spiel inzwischen traditionell live. Der Sender richtet sich dabei vor allem an die Freunde des Entertainments und zieht sein Programm auch dementsprechend am Gelegenheitsseher aus.

Für die Nerds unter den NFL-Fans, die ein Spiel nicht nur sehen, sondern auch taktisch erleben wollen, ist der Streamingdienst DAZN das Richtige. Dort wird noch detaillierter auf Spielzüge eingegangen, gute oder schlechte Aktionen werden noch analytischer erklärt. Zudem bietet DAZN den Super Bowl in aller Regel auch im englischen Originalton an.

Super Bowl 2022: Der Austragungsort

Nicht weniger als zwischen fünf und sechs Milliarden Dollar soll der neue Football-Tempel vor den Toren von Los Angeles gekostet haben. Das SoFi Stadum wurde im September 2020 nach knapp vier Jahren Bauzeit eröffnet und bietet für spezielle Großereignisse wie den Super Bowl knapp 100.000 Menschen Platz. Auch für die Olympischen Spiele 2028 ist das Stadion als zentraler Bestandteil vorgesehen.

Im Ligaalltag tragen die Los Angeles Rams und die Los Angeles Chargers ihre NFL-Heimspiele dort aus. Beide Teams siedelten erst in den vergangenen Jahren nach Los Angeles um, die Rams spielten vorher in St. Louis, die Chargers waren in San Diego beheimatet.

Super Bowl 2022: Die Halbzeitshow

Das nennt man dann wohl einen harten Übergang. Nach dem R&B-Sänger The Weeknd, der die Halbzeitshow 2021 gestaltete, kommen 2022 die Fans des Rap und Hiphop auf ihre Kosten. Gleich mehrere Künstler werden in der Pause auftreten. Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige und Kendrick Lamar werden den Fans in Inglewood mächtig einheizen.