Super Bowl 2022, Kickoff: Wann beginnt das Spiel heute?

Für die NFL-Fans hat das lange Warten auf das große Saisonfinale endlich ein Ende, heute steigt das größte Einzelsportevent der Welt. Im Super Bowl LVI stehen sich heute Nacht vom 13. auf den 14. Februar die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams gegenüber und kämpfen um die begehrte Vince Lombardy Trophy. Doch wo wird das Endspiel eigentlich ausgetragen, wann startet die Partie und wo könnt Ihr das Spiel live im TV oder LIVE-STREAM sehen? GOAL liefert Euch alle Antworten.

2020 waren die Cincinnati Bengals noch das schlechteste Team der NFL, knapp zwei Jahre später steht die Franchise aus Ohio erstmal seit drei Dekaden wieder im wichtigsten Spiel des Jahres. Und der Erfolg trägt vor allem einen Namen: Joe Burrow. Der Quarterback, im Draft 2020 an erster Stelle ausgewählt, überzeugt durch seine Coolness und seine Präzision und hat mit Wide Receiver Ja'Marr Chase zudem einen der besten Passempfänger der abgelaufenen Saison auf seiner Seite.

Doch auch die Offense der Los Angeles Rams, allen voran Spielmacher Matthew Stafford sowie die Wide Receiver Cooper Kupp und Odell Beckham Jr., weiß zu gefallen. Zudem verfügen die Rams in Von Miller, Aaron Donald und Leonard Floyd über drei der besten Pass Rusher der Liga, die Burrow auch aufgrund der inkonstanten O-Line der Bengals regelmäßig unter Druck setzen dürften.

Ob die Rams oder die Bengals im Super Bowl 2022 die Oberhand behalten, entscheidet sich heute. Doch wann ist eigentlich Kickoff und wer überträgt das Spiel live? GOAL informiert.

Super Bowl heute, Kickoff: Wann beginnt das Spiel zwischen den Bengals und den Rams?

Aufgrund der Zeitverschiebung zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland müssen NFL-Fans hierzulande verhältnismäßig lange wach bleiben, um das Spiel heute live und in voller Länge zu verfolgen.

Denn in der heutigen Nacht wird die Partie um 0.30 Uhr deutscher Zeit im SoFi Stadium angepfiffen. Kurios: Trotz der Austragung im eigenen Stadion gehen Stafford, Kupp und Co. als Auswärtsteam in die Partie, da in geraden Jahren der Gewinner der AFC als Heimmannschaft antritt.

Super Bowl 56, Kickoff heute: Das NFL-Endspiel zwischen Bengals und Rams in der Übersicht

Begegnung: Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams

Wettbewerb: NFL-Saison 2021, Endspiel (Super Bowl 56)

Austragungsort: SoFi Stadium, Inglewood (USA)

Kickoff: 14. Februar 2022, 0.30 Uhr deutscher Zeit

Super Bowl heute, Kickoff: Wird Bengals gegen Rams im Free-TV oder LIVE-STREAM übertragen?

Das NFL-Finale lockt jedes Jahr Millionen von Zuschauern vor die Bildschirme. Einer der Gründe dafür ist, dass die Partie im Free-TV übertragen wird. Auf ProSieben seht Ihr das Spiel live und in voller Länge inklusive Vorberichterstattung, zudem wird auch auf ran.de ein kostenloser LIVE-STREAM zur Verfügung stehen.

Doch nicht nur im frei empfangbaren Fernsehen wird das Aufeinandertreffen gezeigt, auch der Streamingdienst DAZN überträgt Bengals vs. Rams live. Für diesen LIVE-STREAM ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Super Bowl heute, von Kickoff bis Siegerehrung: Das NFL-Endspiel und mehr LIVE-SPORT auf DAZN

DAZN ist einer der größten Anbieter von Live-Übertragungen im deutschen Raum. Neben der Regular Season und den NFL-Playoffs zeigt das Unternehmen auch ausgewählte Bundesliga-Partien, nahezu alle Spiele der Champions League sowie Darts-, NBA-, und Kampfsport-Events.

Um Zugriff zu erlangen, meldet Ihr Euch bei DAZN an. Dann wählt Ihr eine der Euch angebotenen Abo-Möglichkeiten aus. Das Jahresabo kostet für ein Jahr 274,99 Euro oder 24,99 Euro in monatlichen Raten, das flexibel kündbare Monatsabo ist für 29,99 Euro zu haben. Nach der Registrierung loggt Ihr Euch auf einem Endgerät Eurer Wahl ein und genießt das größte NFL-Ereignis des Jahres.

Super Bowl 56, von Kickoff bis Siegerehrung: Live-Sport auf DAZN - Weitere Informationen

Super Bowl 56, von Kickoff bis Siegerehrung: Wer tritt in der Halftime-Show auf?

Nicht nur das Spiel selbst wird von den Fans sehnsüchtig erwartet. Auch die Show während der Halbzeitpause gehört zu den Highlights des Abends, traditionell treten einige der größten Stars der USA auf.

Beim Super Bowl 56 stehen unter anderem Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg und Kedrick Lamar auf der Bühne. Vergangenes Jahr performte In The Weeknd ebenfalls ein weltweit bekannter Künstler während der Verschnaufpause.

Super Bowl 56, von Kickoff bis Siegerehrung: Die Übertragung von Bengals vs. Rams heute in der Übersicht