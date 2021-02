Super Bowl 2021, Übertragung: LIVE-STREAM und TV: So seht Ihr das NFL-Finale LIVE

Anfang Februar - es ist also wieder Zeit für den Super Bowl. Goal erklärt in diesem Artikel alles rund um die LIVE-Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Bald ist es soweit: Das große Finale der NFL-Saison 2020/21 findet statt, der Super Bowl LV steigt in der Nacht von Sonntag auf Montag in Tampa Bay. Bei der 55. Ausgabe des legendären Finalspiels treffen die Tampa Bay Buccaneers auf die Kansas City Chiefs, Kick-Off ist um 00.30 deutscher Zeit.

Mit den Kansas City Chiefs hat es auch der Vorjahressieger wieder in das Endspiel geschafft, allerdings bekommen es Patrick Mahomes und Co. mit keiner Laufkundschaft zu tun: Bei den Tampa Bay Buccaneers spielen mit Tom Brady und Rob Gronkowski gleich zwei legendäre Footballspieler mit, die bei den New England Patriots schon so einige Super-Bowl-Erfahrung sammeln durften.

Wie wird der Super Bowl übertragen? Kann man Bucs vs. Chiefs auch kostenlos sehen? Diese und weitere Fragen werden in diesem Artikel beantwortet, Goal klärt alles rund um die Übertragung des 55. Super Bowls!

Super Bowl 2021 heute LIVE: Das 55. Endspiel im Überblick

Begegnung Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs Wettbewerb Super Bowl LV | Endspiel der NFL-Saison 2020/21 Datum Deutsche Zeit: Montag | 8.2.2021 | 0.30 Uhr Ortszeit: Sonntag | 7.2.2021 | 18.30 Uhr Ort Raymond James Stadium Zuschauer Beschränkter Einlass

Super Bowl LV: So läuft die Übertragung der NFL 2021 im LIVE-STREAM

Dass American Football und gerade der Super Bowl keine Geheimtipps mehr sind, ist schon länger der Fall: Auch auf dieser Seite des Atlantiks zieht das Finale der Superlative jedes Jahr massenweise Anhänger:innen vor die Bildschirme.

Dabei sind es viele Fans gewohnt, die Spiele nicht im TV, sondern im LIVE-STREAM zu verfolgen, da das viele Sachen vereinfacht und hier mehr Programm geboten wird als im gewohnten Fernsehen, wo Fußball weiterhin die dominante Sportart bleibt.

Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs im LIVE-STREAM: Der Super Bowl 2021 auf DAZN!

Auch ihr wollt den Super Bowl in diesem Jahr im LIVE-STREAM verfolgen? Dann solltet ihr diesen Artikel aufmerksam bis zum Ende lesen, denn wir haben so einige Leckerbissen vorbereitet - und mit dem größten fangen wir direkt an!

Der Streamingdienst DAZN überträgt nämlich den Super Bowl LV LIVE! Die Plattform hat in dieser Saison nicht nur die gesamten Playoffs gezeigt, sondern wird auch für das Endspiel ein schlagkräftiges Team an den Mikrofonen zusammenstellen. Einen Überblick zur Übertragung seht ihr in der folgenden Aufzählung.

Die deutschsprachige DAZN-Übertragung zum 55. Super Bowl

Plattform: DAZN

Sportart: American Football

Spiel: Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs

Kick-Off: 00.30 Uhr deutsche Zeit

Moderation: Flo Hauser

Kommentar: Günter Zapf

Experten: Ingo Seibert Adrian Franke

Trailer: Bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Super Bowl auf DAZN nicht nur auf Deutsch: Auch die Originalfassung ist zu sehen

Die deutschsprachige Übertragung aus den Studios in Ismaning ist übrigens nicht die einzige, die DAZN in der Nacht auf Montag anbietet: Parallel könnt ihr euch auch die Originalfassung aus den USA anschauen. Der Kommentar ist hier dementsprechend auf Englisch - für alle, die es gerne international mögen.

Keine Sorge - wir werden euch in diesem Artikel noch erklären, wie man ein kostenloses Abonnement bei DAZN abschließen kann. Wer aber aus irgendwelchen Gründen keines abschließen möchte, der kann sich mal den NFL Gamepass anschauen. Dieser ist zwar kostenpflichtig, dafür bekommt man hier noch etwas mehr als nur den Super Bowl 55 auf Englisch zu sehen.

Sarah Thomas wird am Sonntag als erste Schiedsrichterin im Super Bowl im Einsatz sein. 🏈 👌 #ENDZN #SuperBowl

Tampa Bay Buccaneers vs. Kansas City Chiefs: Was ist DAZN? Wie kann ich den Super Bowl 2021 LIVE sehen?

Dass DAZN den diesjährigen Super Bowl überträgt, wäre also geklärt - trotzdem bleiben noch so einige Fragen offen. Keine Sorge, dafür sind wir ja da! Alles, was ihr tun müsst, ist, eure Augen über diese Zeilen gleiten zu lassen, und in ein paar Minuten sind alle Fragezeichen aus euren Gesichtern verschwunden.

Super Bowl 2021 LIVE und kostenlos: Das ist der DAZN Probemonat

Fangen wir direkt mal mit einem beliebten Eisbrecher an: der Probemonat von DAZN. Wenn ihr ein DAZN-Konto eröffnet, habt ihr die kostenlose Möglichkeit, einen Monat lang Sport zu verfolgen, ohne auch nur einen Cent bezahlen zu müssen!

Möglich macht's der Probemonat von DAZN, der nicht nur kostenlos, sondern auch unverbindlich ist! Wenn ihr also keine Lust habt, nach dem Zeitraum des Gratismonats das Abo kostenpflichtig weiterzuführen, könnt ihr ganz einfach kündigen und habt so den Super Bowl kostenlos gesehen!

NFL: So günstig ist DAZN nach dem Probemonat

Wenn der Probemonat abläuft oder er bereits abgelaufen ist, müsst ihr eine kostenpflichtige Abo-Option wählen - sofern ihr weiterhin LIVE-Sport auf DAZN verfolgen wollt. Dabei gibt es gleich zwei Möglichkeiten, die zwar beide dasselbe Programm zeigen, sich aber in Preis und Laufzeit unterscheiden.

Monatsabo | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Monat

Jahresabo | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr | knapp 10 Euro pro Monat

Super Bowl 2021: Wie kann man die NFL dieses Jahr im LIVE-STREAM verfolgen?

DAZN hält keine exklusiven Rechte für die Übertragung des Super Bowls in Deutschland - gleich drei Anbieter zeigen das Spiel im LIVE-STREAM. Allerdings dürfte DAZN trotz der Auswahl für die meisten Fans die erste Adresse bleiben.

Variante eins wurde von uns bereits erwähnt: Auch der NFL Gamepass überträgt das große Finale LIVE. Dabei hat er zwei Abo-Optionen zur Auswahl, bei der teureren bekommt man logischerweise mehr zu sehen.

überträgt das große Finale LIVE. Dabei hat er zur Auswahl, bei der bekommt man logischerweise mehr zu sehen. Die zweite Alternative zu DAZN ist der Fernsehsender ProSieben: Auch dieser zeigt den Super Bowl im LIVE-STREAM, digitaler Austragungsort ist hier die Sportsendung ran.

Super Bowl 2021: So seht ihr das NFL-Finale im TV

Dass ProSieben und ran den Super Bowl im LIVE-STREAM übertragen, ist kein Zufall - schließlich hält der Sender auch die Übertragungsrechte, um das NFL-Finale LIVE im Fernsehen zu zeigen. Los geht es bereits um 20.15 Uhr mit dem Super-Bowl-Countdown auf Pro7 Maxx.

Um 22.40 Uhr startet auf dem Hauptkanal, also auf ProSieben, dann die eigentliche Übertragung des diesjährigen Super Bowls. Auch die Halbzeitshow mit Superstar The Weeknd wird, genau wie bei DAZN und dem NFL Gamepass, LIVE übertragen.

Super Bowl LV: Das ist die Vince Lombardi Trophy

3,5 Kilogramm schwer, 55 cm hoch: Die Vince Lombardi Trophy ist größer und schwerer als die meisten Neugeborenen. Bestehen tut das begehrte Metall aus Sterlingsilber, der Hersteller Tiffany & Co. gibt an, dass es etwa 17.000 Euro wert ist. Wie beim DFB-Pokal auch wird nach dem Finale unter anderem der Name des Sieger-Teams eingraviert.

