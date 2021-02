Super Bowl 2021: So sieht die Halftime Show aus

Neben dem sportlichen Aspekt liefert die Halftime Show einen überzeugenden Grund, für den Super Bowl wach zu bleiben. Goal erklärt, wer auftritt.

Im Super Bowl 2021 treten nicht nur die Tampa Bay Buccaneers und die Kansas City Chiefs auf, sondern auch ein internationaler Popstar. Die Halftime Show wird nämlich auch in diesem Jahr wieder zu einem Spektakel.

Der diesjährige Künstler tritt in große Fußstapfen, nachdem im vergangenen Jahr Shakira und Jennifer Lopez dem Publikum ordentlich einheizten. Im Stadion vor Ort wird es zudem etwas ruhiger werden. 20.000 Zuschauer sind im Raymond James Stadium zugelassen.

Die Super Bowl Halftime Show dürft Ihr keinesfalls verpassen! Hier erfahrt Ihr alle Informationen dazu, wer auftritt und wo Ihr das Spektakel sehen könnt.

Super Bowl 2021: Die Daten rund um das NFL-Finale

Begegnung im Super Bowl 2021 Tampa Bay Buccaneers - Kansas City Chiefs Datum des Super Bowl 2021 In der Nacht von Sonntag auf Montag, 7. auf 8. Februar 2021 | 0.30 Uhr Ort des Super Bowl 2021 Raymond James Stadium, Tampa, Florida (USA) | 20.000 Zuschauer zugelassen Übertragung des Super Bowl 2021 LIVE-STREAM auf DAZN

Super Bowl 2021: Wer tritt in der Halftime Show auf?

Der Auftritt bei der Halftime Show des Super Bowls ist für jeden Künstler ein Ritterschlag. Mit Beyonce, Coldplay, Lady Gaga oder Maroon 5 wurden in den letzten Jahren nur die größten der internationalen Stars um einen Auftritt gebeten.

Auch der diesjährige Künstler wird nun endgültig in der "Hall of Fame" der Stars ankommen. Es handelt sich um R&B- und Hip-Hop-Sänger The Weeknd. Der Kanadier ist der diesjährige Performer der Halftime Show.

Super Bowl 2021, Halftime Show: Um wie viel Uhr startet der Auftritt?

Der Kickoff zum Super Bowl ist für 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag angesetzt. Bei zwei 15-minütigen Quartern, Auszeiten und Unterbrechungen wird die Halftime Show wohl nicht vor 1.30 Uhr stattfinden.

Super Bowl 2021, Halftime Show: Welche Hits performt The Weeknd?

Das genaue Programm der Halftime Show wird bis zum Auftritt unter Verschluss gehalten. The Weeknds bekanntesten Song "Blinding Lights" bekommen die Zuschauer jedoch sicherlich zu hören.

Seine aktuellste Single "Save Your Tears“ wird The Weeknd wohl ebenfalls performen. Ob es einen Special Guest in der Halftime Show gibt, ist noch unklar. Spekuliert wird über Gastauftritte von den Kollaborationspartnern Doja Cat, Kendrick Lamar oder Major Lazer.

Super Bowl 2021, Halftime Show: Wer singt die Nationalhymne?

Bevor der Kickoff überhaupt stattfindet und die Halftime Show bevorsteht, wird erst einmal die Nationalhymne gesungen. Der Super Bowl LV darf sich dabei auf den Auftritt von Jazmine Sullivan und Eric Church freuen.

Die beiden hierzulande eher unbekannten Sänger sind in den USA mehrfach prämierte Stars. R&B-Sängerin Sullivan wurde zwölfmal für den Grammy nominiert, Country-Star Church immerhin zehnmal.

Super Bowl 2021: So seht Ihr die Halftime Show im TV und LIVE-STREAM

Der Super Bowl wird in diesem Jahr von gleich zwei Anbietern übertragen. Sowohl Streaming-Dienst DAZN als auch Privatsender ProSieben haben das Finale live im Programm.

Super Bowl 2021 auf DAZN - so empfangt Ihr die Halftime Show im LIVE-STREAM

DAZN ist unter Football-Fans bestens bekannt. Dort lief in dieser Saison jeden Sonntag die RedZone und mehrere Spiele live und in voller Länge. Auch der Super Bowl gehört zum DAZN-Programm und läuft dort im LIVE-STREAM

Ab 23.45 Uhr könnt Ihr Euch auf der Plattform einloggen und die Vorberichte und Nationalhymne schauen. Pünktlich ab 0.30 Uhr seht Ihr das Spiel und die Halftime Show.

Voraussetzung, um den LIVE-STREAM sehen zu können, ist das DAZN-Abonnement. Wer noch keines besitzt, kann sich noch rechtzeitig vor Kickoff kostenlos anmelden. Alle Infos zur Registrierung gibt's hier.

Super Bowl 2021 bei ProSieben: Die Halftime Show live im TV

Neben DAZN sendet auch ProSieben live aus Tampa. Dort könnt Ihr bereits ab 22.40 Uhr einschalten und Euch auf den Super Bowl einstimmen.

Mit Coach Patrick Esume, Kommentator Jan Stecker, Netman Christoph "Icke" Dommisch und vielen mehr sind wieder ikonische Football-Moderatoren am Start.

Super Bowl 2021: Diese Stars traten bereits in der Halftime Show auf

Jahr Act Austragungsort Begegnung 2010 The Who Sun Life Stadium (Miami, Florida) New Orleans Saints - Indianapolis Colts 31:17 2011 Black Eyed Peas, Usher, Slash Cowboys Stadium (Arlington, Texas) Pittsburgh Steelers - Green Bay Packers 25:31 2012 Madonna, LMFAO, Cirque du Soleil, Nicki Minaj Lucas Oil Stadium (Indianapolis, Indiana) New York Giants - New England Patriots 21:17 2013 Beyonce, Destiny's Child Mercedes-Benz-Superdome (New Orleans, Louisiana) Baltimore Ravens - San Francisco 49ers 34:31 2014 Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers MetLife Stadium (East Rutherford, New Jersey) Seattle Seahawks - Denver Broncos 43:8 2015 Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott University of Phoenix (Glendale, Arizona) New England Patriots - Seattle Seahawks 28:24 2016 Coldplay, Beyonce, Bruno Mars, Mark Ronson Levi's Stadium (Santa Clara, Kalifornien) Carolina Panthers - Denver Broncos 10:24 2017 Lady Gaga NRG Stadium (Houston, Texas) New England Patriots - Atlanta Falcons 34:28 2018 Justin Timberlake U.S. Bank Stadium (Minneapolis, Minnesota) Philadelphia Eagles - New England Patriots 41:33 2019 Maroon 5 Mercedes Benz Stadium (Atlanta, Georgia) New England Patriots - Los Angeles Rams 13:3 2020 Shakira, Jennifer Lopez Hard Rock Stadium (Miami, Florida) Kansas City Chiefs - San Francisco 49ers 31:20

