VfB Stuttgart vs. SV Darmstadt 98: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft das Saisonfinale der 2. Bundesliga

Stuttgart hat den Aufstieg so gut wie in der Tasche, kann ihn gegen Darmstadt am letzten Spieltag perfekt machen. Goal erklärt, wo das Spiel läuft.

34. Spieltag in der 2. ! tritt zum Saisonabschluss gegen SV an und will den Aufstieg auch rechnerisch perfekt machen. Anstoß in der Mercedes-Benz-Arena ist heute Nachmittag um 15.30 Uhr.

Nachdem sich die Stuttgarter am 32. Spieltag den zweiten Platz zurückerobert hatten, machten sie vergangene Woche den Aufstieg mit einem 6:0 beim 1. FC Nürnberg so gut wie klar. Drei Punkte und elf Tore Vorsprung hat der VfB auf den Dritten .

Für Darmstadt geht es im letzten Saisonspiel hingegen nur noch darum, den fünften Platz zu verteidigen. Den kann Verfolger noch streitig machen.

Die Party in Stuttgart solltet Ihr keinesfalls verpassen! Lest Euch dafür in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch! Kurz vor Anpfiff präsentiert Euch Goal zudem die offiziellen Aufstellungen.

VfB Stuttgart vs. SV Darmstadt 98 heute live: Das Duell im Überblick

Partie VfB Stuttgart vs. SV Darmstadt 98 Datum Sonntag, 28. Juni 2020 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Randnotiz Keine Zuschauer (Geisterspiel)

VfB Stuttgart vs. SV Darmstadt 98: Wo wird das Spiel der heute live im TV gezeigt?

Nach dem Jahr in der 2. Liga wollen nun alle Fans live dabei sein, wenn die Rückkehr in die Bundesliga klar gemacht wird. Welcher TV-Sender muss dafür aber eingeschalten werden? Goal klärt auf.

VfB Stuttgart vs. SV Darmstadt 98: Free-TV oder Pay-TV - wo läuft das Spiel live im Fernsehen?

Wer gehofft hat, das Saisonfinale im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen zu können, wird enttäuscht. Keine Partie des heutigen Spieltags läuft live im Free-TV.

Exklusiver Anbieter ist hingegen Pay-TV-Sender Sky. Hier läuft Stuttgart gegen Darmstadt live und in voller Länge. Wer das Duell zusammen mit den acht Parallelspielen sehen möchte, kann auf Sky auch die Konferenz einschalten.

Ab 14.30 Uhr geht's los mit der Vorberichterstattung zum Spieltag bei Sky, ehe ab 15.20 Uhr auf den Kanälen Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 4 HD live nach Stuttgart geschalten wird. Kommentator Toni Tomic begleitet Euch anschließend am Mikrofon.

Sender : Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 4 HD

: Sky Sport Bundesliga 4 und Sky Sport Bundesliga 4 HD Übertragungsbeginn : 15.20 Uhr

: 15.20 Uhr Anstoß zum Spiel : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Kommentator : Toni Tomic

: Toni Tomic Konferenz: Ab 14.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Wie viel Euro das Sky-Abonnement derzeit kostet, könnt Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite nachlesen.



VfB Stuttgart vs. SV Darmstadt 98: Die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen - so klappt's

Mit Sky Go und Sky Ticket bietet der Bezahlsender zwei Möglichkeiten an, Stuttgart gegen Darmstadt heute im LIVE-STREAM verfolgen zu können. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wie Ihr dort einen Zugang bekommt.

So könnt Ihr Stuttgart gegen Darmstadt bei Sky Go streamen

Wer Sky-Kunde ist, hat im Internet vollen Zugang zum LIVE-STREAM-Portal Sky Go. Hier laufen dieselben Übertragungen wie im Fernsehen und können unterwegs auf allen mobilen Geräten abgespielt werden.

Ladet Euch dazu einfach die kostenlose Sky-Go-App herunter und loggt Euch mit Euren Anmeldedaten ein. Hier geht's direkt zu Sky-Go!

Sky Ticket überträgt Stuttgart gegen Darmstadt im LIVE-STREAM

Solltet Ihr noch kein Sky-Abonnent sein, könnt Ihr Euch noch heute spontan Zutritt zum LIVE-STREAM verschaffen. Bei Sky Ticket läuft Stuttgart gegen Darmstadt ebenfalls live und in voller Länge.

Wer sich dort mit dem Supersport-Ticket registriert, erhält Zugriff auf alle Sky-Übertragungen zur Bundesliga. Zudem kann damit die Premier League gestreamt werden. Der Kostenpunkt pro Monat liegt derzeit bei 29,99 Euro - hier geht's direkt zum Angebot.

VfB Stuttgart vs. SV Darmstadt 98: DAZN zeigt Euch die Highlights des Spiels

Sky ist nicht der einzige Anbieter, der ein Rechtepaket an der 2. Bundesliga besitzt. Auch bei DAZN seht Ihr Zweitligafußball - hier laufen die Highlights aller Spiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff!

Ab 18 Uhr könnt Ihr die wichtigsten Szenen von Stuttgart gegen Darmstadt und allen anderen Partien des Spieltags auf dem Streaming-Portal abrufen. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, dem steht das Angebot sogar kostenlos zur Verfügung. DAZN schenkt jedem Neukunden nämlich den ersten Monat der Mitgliedschaft.

Solltet Ihr anschließend vom Angebot überzeugt sein, könnt Ihr das Abo für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo verlängern. Hier gibt's alle weiteren Infos zur Anmeldung!

VfB Stuttgart vs. SV Darmstadt 98: Goal informiert Euch via LIVE-TICKER

Ihr wollt Euch am letzten Spieltag kein Abo bei Sky oder DAZN zulegen? Dann seid Ihr bei Goal genau richtig aufgehoben! Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER zum Spiel, der Euch alles Wichtige ausführlich schildert.

Zudem könnt Ihr dort interessante Analysen und Statistiken nachlesen. Klickt Euch über diesen Link direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal!

VfB Stuttgart vs. SV Darmstadt 98: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen offiziell feststehen, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal rein!

VfB Stuttgart vs. SV Darmstadt 98 heute live: Die Übertragungen im Überblick