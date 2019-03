Keine Streifen mehr! Sieht so das neue Juventus-Heimtrikot 2019/20 aus?

Im Internet tauchten nun erste Bilder des möglichen neuen Heimtrikots von Juventus Turin für die Saison 2019/20 - wohl ohne die klassischen Streifen.

Läuft in der kommenden Saison ohne den klassischen Streifenlook auf? Im Internet tauchten nun jedenfalls erste Bilder des möglichen neuen Heimtrikots für die Saison 2019/20 auf.

Instagram-User 'pjimenez71' veröffentlichte die Entwürfe, die sich mit den Informationen des für gewöhnlich gut informierten Portals Footyheadlines decken. Das Trikot bleibt weiß-schwarz, aber ohne Streifen.

Demnach wird das Shirt durch einen pinken Streifen in der Mitte in eine weiße und schwarze Hälfte unterteilt - an den Ärmeln werden die Farben komplementär gewechselt.