Streichliste von Real Madrid: Toni Kroos und Luka Modric führen Quintett an

Laut spanischen Medien will Real-Boss Pérez den Umbruch im kommenden Sommer fortsetzen. Fünf Spieler sollen definitiv gehen.

WAS IST PASSIERT? Toni Kroos und Luka Modric sollen Real Madrid definitiv im nächsten Sommer verlassen. Laut der spanischen Zeitungen DiarioGol und Sport führen die beiden Mittelfeldlegenden eine Liste von fünf Spielern an, die in den Planungen von Real-Boss Florentino Pérez keine Rolle mehr spielen sollen.

Neben dem 33-jährigen Kroos und dem 38-jährigen Modric sollen auch Lucas Vásquez (32), Nacho (33) und Ersatzkeeper Andriy Lunin (24) die Königlichen verlassen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Laut dem Bericht sehe Pérez gerade im Mittelfeld den personellen Umbruch als vollzogen an. Nach den Verpflichtungen von Jude Bellingham, Arda Güler, Eduardo Camavinga und Aureline Tchouameni in der jüngeren und ganz jungen Transfergeschichte sei Real für kommende Aufgaben gerüstet.

DER BLICK AUF DIE ZAHLEN: Modric kam 2012 von Tottenham Hotspur zu Real Madrid, Toni Kroos 2014 vom FC Bayern. Gemeinsam gewannen die beiden Ausnahmestrategen neben anderen Titeln allein viermal die Champions League.

