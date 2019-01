Nach der Last-Second-Klärungstat von City-Verteidiger John Stones beim Stande von 0:0 im Top-Spiel gegen den FC Liverpool (2:1), hat ein Fan der Reds eine Petition ins Leben gerufen, um die Entscheidung der Torlinientechnik bei der Szene nochmals zu überprüfen.

In der 18. Minute hatte Stones den Ball bei einer kuriosen Situation von der Linie gekratzt, nachdem das Leder von Sadio Manes Pfostenschuss zurückgesprungen war und vom Engländer seinem eigenen Keeper Ederson beim Klärungsversuch an den Kopf geschossen wurde.

Liverpool jubelte kurz, die Torlinientechnik entschied jedoch, dass das Kunstleder nicht mit vollem Umfang hinter der Torlinie war. Dadurch blieb es beim 0:0.

Noch am selben Abend der bitteren Niederlage des Tabellenführers beim amtierenden Meister der Premier League, startete ein User des Internetportals change.org eine Petition, mit der die "100-prozentig genaue Entscheidung der Torlinientechnik" erzwungen werden soll.

Liverpool fans have really gone and started a petition over the goal line technology.



Joke of a club, banter club, banter players, banter cheerleader manager - they deserve nothing pic.twitter.com/whJI4EXQ5k — TalkingCannon (@CannonTalking) 4. Januar 2019