"Stimmt nicht!" Simon Rolfes spricht Machtwort bei Josip Stanisic, Leihgabe des FC Bayern

Die Personaldecke beim FC Bayern München ist dünn, vor allem in der Defensive. Eine vorzeitige Leih-Rückkehr von Josip Stanisic ist aber kein Thema.

WAS IST PASSIERT? Die defensive Breite bereitet dem FC Bayern seit Anfang der Saison Probleme. Nun fällt Matthijs de Ligt wochenlang aus, der FCB denkt wohl erneut über eine Verpflichtung des vereinslosen Jerome Boatengs nach. Ein Spieler, der den Bayern momentan helfen würde, ist der an Bayer 04 Leverkusen ausgeliehene Josip Stanisic. Zuletzt gab es Gerüchte um ein vorzeitiges Leihende im Winter, davon will Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes allerdings nichts wissen.

WAS WURDE GESAGT? "Das Gerücht stimmt nicht. Es gab diesbezüglich keinen Kontakt mit den Bayern. Es ist klar, dass Josip bis zum Sommer bei uns bleiben wird", sagte Rolfes gegenüber der Bild.

WIE GEHT ES WEITER? Der momentane Tabellenführer der Bundesliga wird aufgrund von Abstellungen für den Afrika-Cup wohl wochenlang auf Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) verzichten müssen, der flexible Stanisic könnte speziell in dieser Zeit enorm wichtig für Leverkusen-Trainer Xabi Alonso werden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images