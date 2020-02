Stimmen zu FC Bayern München gegen SC Paderborn: "Nicht sauber zu Ende gespielt"

Beim 3:2-Sieg gegen den SC Paderborn tat sich der FC Bayern lange schwer. Im Anschluss zeigten sich die Münchner Verantwortlichen selbstkritisch.

Durch einen späten Treffer von Robert Lewandowski feierte der einen knappen Heimsieg gegen Schlusslicht Paderborn. Nach dem Spiel waren die Verantwortlichen nicht ganz zufrieden.

Manuel Neuer über...

... den späten Sieg: "Es war unser größtes Ziel, hier die drei Punkte zu holen. Es war einfach wichtig, dass wir als Mannschaft weiter Gas geben und dieses Spiel für uns zu entscheiden. Da war es natürlich blöd, dass man nach dem 2:2 wieder ackern musste, weil man nicht in Front war. Wir haben es als Teamleistung geschafft und das war toll."

... die Umstellungen: "Man hat gesehen, dass wir umstellen mussten - auch aufgrund der Gelbsperren. Deshalb war es eine neue Mannschaft auf dem Platz und das hat man auch gemerkt. Wir haben taktisch mit einer anderen Formation gespielt und es war klar, dass wir nicht von Beginn an unser Spiel so fortsetzen könnten, wie wir das in den letzten Wochen getan haben. Ich denke trotzdem, dass es grundsätzlich okay war. Wir haben aber natürlich - gerade in der ersten Halbzeit - zu viele Chancen liegen gelassen, um deutlicher in Front zu gehen."

... das Startelf-Debüt von Alvaro Odriozola: "Es ist natürlich klar, dass nicht alles beim ersten mal klappen kann, aber ich denke, dass er viel investiert und geackert hat. Auch nach vorne hat er viel versucht. Ich denke, dass es für den Einstand okay war, weil wir gewonnen haben."

... seinen Patzer vor dem 1:1: "Es war eine Situation, die so ein bisschen 50/50 war. Wir sind lange stehen geblieben und dann kommt jemand aus der zweiten Reihe. Ich habe ein bisschen Respekt davor gehabt, ihn umzuhauen, weil das eine Rote Karte nach sich zieht. Ich hatte das Gefühl, dass er zuerst an den Ball kommt. Deshalb sieht es dann so aus, wie es aussieht. Von 100 Malen hat es 99-mal geklappt und ich denke, das gehört zu meinem Spiel dazu. Das passiert einfach."

Hansi Flick über...

... den Sieg und die Systemumstellung: "Paderborn hat uns absolut gefordert. Deshalb bin ich froh, dass wir nach 90 Minuten die drei Punkte geholt haben. Wir haben heute umgestellt auf eine Dreierkette. Klar hat da nicht alles wunderbar geklappt. In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht - gerade defensiv. Da war es so, dass wir kaum Chancen zugelassen haben. Es gab einige Situationen, vor allem im Spiel nach vorne, in denen wir es nicht sauber zu Ende gespielt haben. Das sind Dinge, die wir in der Halbzeit auch angesprochen haben. Es war kein einfaches Spiel, aber das haben wir der Mannschaft auch im Vorfeld gezeigt. Die Paderborner spielen gut Fußball. Auch als Tabellenletzter versuchen sie immer, Fußball zu spielen, spielerische Lösungen zu kreieren und vor allem zielstrebig nach vorne zu spielen. In der zweiten Halbzeit war es so, dass wir alles versucht haben, um die drei Punkte einzufahren. Da muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Deswegen bin ich mit dem Ergebnis zufrieden."