Die Stimmen nach Frankfurts Einzug ins Halbfinale der Europa League: "Hier wird einiges passieren heute"

Eintracht Frankfurt steht im Halbfinale der Europa League. Entsprechend gelöst zeigten sich im Anschluss auch die Spieler und Fredi Bobic.

Durch ein 2:0 gegen Lissabon ist ins Halbfinale der eingezogen. Nun wartet mit Chelsea der nächste große Gegner. Die Stimmen zur Partie.

Erlebe die Europa League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Frankfurts Danny da Costa bei DAZN

… über die letzten 90 Minuten: "Ich kann es noch gar nicht wirklich glauben. Was wir da heute als Mannschaft geleistet haben, ist der absolute Wahnsinn. Es ist unbeschreiblich, was wir heute für einen Abend erlebt haben."

… über die Leistung der Mannschaft: "Es war von Anfang an ein intensives Spiel. Wir brauchten ein nahezu perfektes Spiel, in dem wir hinten nichts anbrennen lassen und vorne unsere Chancen nutzen. Wir haben im Hinspiel schon gesehen, dass Benfica eine Mannschaft mit wahnsinniger Qualität ist. Dass es heute noch mal besonders schwer wird, war uns allen klar. So wie wir es angegangen sind, ist es letzten Endes gemeistert haben, das ist einfach der Wahnsinn. Als das Spiel abgepfiffen wurde, habe ich gedacht, ich brauche erstmal ein Sauerstoffzelt."

… über den kommenden Gegner Chelsea: "Grundsätzlich ist jeder Gegner gleich. Aber ich muss zugeben, dass ich einmal kurz hochgeschaut habe und wenn ich mich nicht getäuscht habe, kommt jetzt Chelsea im Halbfinale."

"Es ist unfassbar, diese pure Freude von allen Seiten", sagte Sportvorstand Fredi Bobic bei RTL und kündigte große Feierlichkeiten an: "Um Gottes Willen, hier wird einiges passieren heute." Auch Torschütze Rode lobte: "Die ganze Mannschaft hat es hervorragend gemacht. Die Fans haben uns unglaublich gepusht."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben einen fantastischen Europa-League-Abend erlebt, wir haben eine Mannschaft gesehen, die von Anfang an gezeigt hat, dass sie ins Halbfinale will. Das ist ein Erlebnis, das man lange nicht vergessen wird, ein ganz besonderer Tag für den Verein und auch für mich. Es macht mich wahnsinnig stolz, dieses Team zu trainieren. Beim 1:0 hatten wir das notwendige Glück auf unserer Seite, aber in der Summe ist dieser Sieg kein gestohlener Sieg. Benfica hat am Ende alle Offensivkräfte gebracht, wir haben aber weiter sehr gut verteidigt. Es war ein insgesamt perfekter Abend für uns."