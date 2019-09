Niklas Süle nach DFB-Pleite gegen Oranje enttäuscht: "Ein ganz schwaches Spiel von uns"

Trotz Pausenführung geriet das DFB-Team in der EM-Qualifikation gegen die Niederlande mit 2:4 unter die Räder. Die Stimmen zum Spiel.

Nach schwacher zweiter Halbzeit verliert die deutsche Nationalmannschaft am Freitagabend in der EM-Qualifikation mit 2:4 (1:0) gegen die Niederlande. Aufseiten des DFB herrschte im Anschluss große Enttäuschung.

Wir haben die wichtigsten Stimmen für Euch zusammengefasst. (Quelle: RTL)

Joachim Löw (Bundestrainer) über: ...

... die Gründe für die Niederlage: "Ich bin enttäuscht. Wir haben unter unseren Möglichkeiten gespielt. Über 90 Minuten war Holland die bessere Mannschaft. Wir haben verdient verloren. Trotz der Führung hatten wir das Spiel nie unter Kontrolle. Wir haben in der Vorwärtsbewegung viel zu viele Bälle verloren und sind nicht in die Gefahrenzone gekommen."

... die Defizite nach der Pause: "Holland wurde druckvoller und wir konnten uns nicht mehr befreien. Schon im Spielaufbau haben wir Bälle verloren und immer wieder über den Torwart gespielt. Das ist nicht das Spielverständnis, das wir eigentlich wollen."

... die Auswechslungen von Marco Reus und Timo Werner: "Wir wollten sie eigentlich schon bringen, als es noch 1:0 stand und mit Gündogan und Kai Havertz mehr Ballsicherheit herstellen. Eigentlich sind Beide Spieler, die den Ball halten können und auch in die Spitze stoßen können. Heute ist uns das allerdings nicht gelungen."

Niklas Süle: "In der ersten Halbzeit hatten wir kaum Ballbesitz. Das kann nicht unser Anspruch sein. Insgesamt war es ein ganz schwaches Spiel von uns. Aus diesem schlechten Spiel müssen wir lernen."

Serge Gnabry: "Bei jeder Niederlage überwiegt die Enttäuschung. Wir kriegen die Gegentore viel zu leichtfertig, das 2:3 schenken wir einfach her. Das darf uns nicht passieren."

Ronald Koeman (Trainer ) über ...

... den Schlüssel zum Sieg: "In der ersten Halbzeit hatten wir noch Probleme, Chancen zu kreieren, doch ich glaube, war nach der Pause müde. Das Team sah nicht mehr so gut aus, ist nicht mehr so viel gelaufen. Ich glaube, wir haben einfach mehr für den Sieg getan."

... die Taktik des DFB-Teams: "Ich war überrascht, dass sie uns den Ball überlassen haben. Trotzdem war es für uns erst einmal schwierig, den Raum zu nutzen."