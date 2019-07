China-Wechsel offiziell: Stephan El Shaarawy kassiert bei Shanghai Shenhua wohl Mega-Gehalt

Der italienische Stürmerstar Stephan El Shaarawy wechselt von der nach zu Shanghai Shenhua. Das gab der chinesische Klub am Montag bekannt.

Angeblich soll der 26-Jährige per annum zwischen 15 und 16 Millionen Euro einstreichen, die Ablöse soll 20 Millionen Euro betragen. Er hat einen Dreijahresvertrag bis 2022 unterschrieben.

El Shaarawy bestritt bislang 23 Länderspiele für Italiens Nationalelf. Seit 2016 hatte er für die Römer gespielt und in der abgelaufenen Serie-A-Saison in 28 Partien elf Tore erzielt.

Shenhua announces that El Shaarawy will arrive in Shanghai today and join the team. Welcome to Shenhua @OfficialEl92 pic.twitter.com/UirnG23NSg