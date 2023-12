Steffen Baumgart zum BVB? Ex-Köln-Coach kommentiert Gerüchte

Immer wieder gab es Gerüchte um einen Wechsel von Steffen Baumgart zum BVB – Nach Häusern guckt sich er Ex-Köln-Trainer aber (noch) nicht um.

WAS IST PASSIERT? Nach dem Aus von Steffen Baumgart beim 1. FC Köln wurden erste Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Borussia Dortmund laut. Der Kult-Trainer nahm nun kurz und knackig Stellung.

WAS IST DER HINTERGRUND?Steffen Baumgart hat sich nach seinem bitteren Aus beim 1. FC Köln erst einmal den Bart abrasiert - und verbringt die Zeit über Weihnachten und Neujahr mit seiner Familie im Skiurlaub in Österreich. Kopf freikriegen beim Skifahren in Saalbach-Hinterglemm statt Abstiegskampf mit Köln. Schon kurz nach seinem Aus in Köln am 21. Dezember waren Gerüchte laut geworden, dass der 51-Jährige womöglich schon sehr bald eine neue Aufgabe in der Bundesliga übernehmen würde, auch und vor allem mit dem BVB wurde er in Verbindung gebracht.

Baumgart solle mit seiner emotionalen und hemdsärmligen Art vor allem BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gefallen, so der Tenor.

WAS WURDE GESAGT? Der Express wollte gar erfahren haben, dass sich Baumgart "in der jüngeren Vergangenheit" mit einem Immobilienmakler bereits Häuser in und um Dortmund angeschaut haben soll. Mit dieser Info konfrontiert, antwortete Baumgart Reportern des Boulevardblatts aus dem Urlaub jedoch nur: "Absoluter Blödsinn!"

WIE GEHT ES WEITER? Wäre dies geklärt. Zumal der BVB ja ohnehin entschieden hat, vorerst mit Edin Terzic weiterzumachen.