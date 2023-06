Stars des FC Bayern in kicker-Umfrage abgewatscht

In einer anonymen Umfrage wurden Fußballer aus der Bundesliga nach ihren Tops und Flops der Saison befragt. Der FC Bayern kam schlecht weg.

WAS IST PASSIERT? Der kicker hat am Ende der Saison insgesamt 252 Fußballer aus der Bundesliga anonym befragt. Dabei ging es um sportliche Tops und Flops in der abgelaufenen Saison - und der FC Bayern schnitt trotz der am Ende errungenen Meisterschaft schlecht ab.

WAS IST DER HINTERGRUND? Sadio Mané wurde bei der Frage nach dem Feldspieler, der "sportlich am meisten enttäuscht" hat, mit 41,7 Prozent klar auf Rang eins gewählt. Damit aber noch nicht genug: Joshua Kimmich bekam mit 7,5 Prozent die zweitmeisten Stimmen, auch Leroy Sané (3,6 Prozent), Leon Goretzka (3,2 Prozent) und Dayot Upamecano (1,6 Prozent) schafften es in die Liste.

DIE WEITEREN ERGEBNISSE: Bei der gleichen Frage nach den Torhütern schafften es gleich zwei Bayern-Keeper weit nach oben: Winter-Neuzugang Yann Sommer räumte auf Rang zwei 17,1 Prozent aller Stimmen ab, Manuel Neuer landete direkt dahinter (14,7 Prozent). Und auch bei den Verlierern unter den Trainern war der FCB doppelt vertreten, mit Julian Nagelsmann (26,2 Prozent) und Thomas Tuchel (13,1 Prozent).

Immerhin eine positive Nennung gab es: Jamal Musiala holte bei der Frage nach den sportlich am meisten imponierenden Spielern 4,0 Prozent der Stimmen und landete damit auf Platz 5.

