FC St. Pauli vs. Werder Bremen heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der 2. Liga

Am heutigen Samstagnachmittag (09. April 2022) kommt es zu einem Spitzenspiel in der 2. Liga. Werder Bremen ist zu Gast beim FC St. Pauli. Die Partie wird um 13:30 Uhr im Millerntor-Stadion in Hamburg angepfiffen.

Bremen liegt aktuell auf Platz eins der Tabelle der 2. Liga. St. Pauli hat allerdings nur einen Punkt weniger und steht auf Rang drei, dazwischen hat sich Darmstadt eingeschoben. Der Kampf um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse ist dieses Jahr also besonders spannend. Bei dem Duell heute will sicherlich keines der beiden Teams wichtige Punkte auf dem Weg in die 1. Liga liegen lassen. Wie das Ganze schließlich ausgeht, erfahren wir dann ab 13:30 Uhr.

GOAL liefert Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

FC St. Pauli vs. Werder Bremen heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung FC St. Pauli vs. Werder Bremen Wettbewerb 2. Liga | 29. Spieltag Anpfiff 9. April - 13:30 Uhr Spielort Millerntor-Stadion (Hamburg)

FC St. Pauli vs. Werder Bremen heute live: Gibt es eine TV-Übertragung?

Ja, die gibt es, allerdings nur im Pay-TV. Verantwortlich für die Übertragung der 2. Liga ist nämlich der Bezahlsender Sky. Dort seht Ihr alle Partien der zweithöchsten deutschen Spielklasse live. Wie der Begriff des Pay-TV aber schon verrät, ist das Zusehen dort nicht umsonst. Bei Sky könnt Ihr aus unterschiedlichen Paketen auswählen und zu diesen ein Abonnement abschließen. Erst dadurch erhaltet Ihr Zugriff auf bestimmte Inhalte von Sky. Welches Paket genau Ihr braucht, um die 2. Liga sehen zu können, und was das kostet, erfahrt Ihr hier.

Habt Ihr dann ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen, könnt Ihr ab 13:30 Uhr auf Sky Sport 4 die ganze Partie live verfolgen. Wer lieber die Konferenz mit allen anderen Partien des Spieltages verfolgen möchte, der ist bei Sky Sport 3 richtig aufgehoben.

Getty Images

FC St. Pauli vs. Werder Bremen heute live: Die Partie im LIVE-STREAM

Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, die ganzen 90 Minuten per LIVE-STREAM zu sehen. Dafür stehen Euch sogar unterschiedliche Optionen zur Verfügung, federführend ist allerdings immer Sky.

FC St. Pauli vs. Werder Bremen heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Wer über ein gültiges Sky-Abo verfügt, der erhält automatisch auch Zugang zu Sky Go. Dort müsst Ihr Euch nur mit euren Zugangsdaten anmelden und könnt schon St. Pauli vs. Bremen im LIVE-STREAM sehen. Dafür benötigt Ihr allerdings neben dem gültigen Abo natürlich auch ein internetfähiges Gerät, auf dem Ihr den STREAM verfolgen könnt.

Mehr Infos zu Sky Go findet Ihr hier.

FC St. Pauli vs. Werder Bremen heute live: Mit dem Sky Ticket den STREAM sehen

Die zweite Option stellt das Sky Supersport-Ticket dar. Hier bezahlt Ihr pro Monat 29,99 Euro und könnt dafür die 1. und 2. Bundesliga verfolgen sowie die Premier League und alle Spiele des DFB-Pokals. Nach den 30 Tagen verfällt euer Zugangsrecht aber wieder und Ihr müsstet Euch für den nächsten Monat wieder ein neues Ticket kaufen. Außer Ihr entscheidet Euch für das Jahresabo des Tickets, dann zahlt Ihr 12 Monate lang 19,99 Euro monatlich. Den Link zum Sky Supersport-Ticket findet Ihr hier.

Getty Images

FC St. Pauli vs. Werder Bremen heute live: Mit OneFootball und Sky den LIVE-STREAM verfolgen

Die letzte Option, wie Ihr zusehen könnt, ist möglich durch eine Kooperation von Sky mit der Fußball-Plattform OneFootball. Hier könnt Ihr Spiele mit dem sog. pay-per-view-Verfahren sehen. D.h. Ihr bezahlt 3,99 Euro und könnt dann die kompletten 90 Minuten eines Zweitligaspiels sehen. Ist die von Euch ausgewählte Partie vorbei, müsstet Ihr für das nächste Spiel allerdings wieder 3,99 Euro zahlen. Dieses System eignet sich also perfekt für alle, die die Spiele ihres Lieblingsvereins verfolgen möchten, aber kein langfristiges Abo abschließen wollen. Genauere Infos zu dieser Möglichkeit findet Ihr hier.

FC St. Pauli vs. Werder Bremen heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch einen LIVE-TICKER für Euch. Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit über die Geschehnisse auf dem Spielfeld informiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

FC St. Pauli vs. Werder Bremen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen der Mannschaften

Aufstellung FC St. Pauli: Vasilj - Zander, Ziereis, Medic, Paqarada - Irvine, Beifus, Hartel, Aremu, Kyereh – Burgstaller.

Diese Startelf schickt Cheftrainer Timo #Schultz ins Rennen:



Vasilj

Ziereis

Irvine

Burgstaller

Aremu

Beifus

Kyereh

Medić

Paqarada

Amenyido

Hartel#fcsp | #fcspsvw

- presented by @levis_ger pic.twitter.com/9rbGenboTW — FC St. Pauli (@fcstpauli) April 9, 2022

Aufstellung Werder Bremen: Pavlenka - Weiser, Veljkovic, Friedl - Agu, C. Groß, Rapp, Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch.