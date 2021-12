Nächstes Spitzenspiel in der spannenden 2. Bundesliga: Der FC St. Pauli empfängt heute den FC Schalke 04. Los geht es am Millerntor um 20.30 Uhr.

Es sind fordernde Wochen für die Mannschaft aus Hamburg: Die Kiezkicker spiel(t)en innerhalb von zwei Wochen gegen Darmstadt (vor dem Spiel 2.), Nürnberg (5.) und Schalke (6.). Heute kommt es also zum Duell mit den Knappen - uns erwartet ein hochklassiges Spiel!

Drei Punkte Vorsprung hat Tabellenführer Sankt Pauli aktuell auf den Zweiten und ist also da, wo der Bundesligaabsteiger aus dem Pott gerne sein würde. Nach einem holprigen Saisonstart scheint sich die Situation bei Schalke gebessert zu haben - mit einer Ausnahme: Topstürmer Simon Terrode fällt bis zum Jahresende aus.

Wir dürfen uns auf ein Topspiel freuen, das es in sich hat: Die eigentlichen Ligafavoriten aus Gelsenkirchen gegen den Überraschungsersten aus dem Norden. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das Spiel der 2. Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

FC St. Pauli vs. FC Schalke 04: Die Begegnung der 2. Bundesliga im Überblick

Begegnung FC St. Pauli vs. FC Schalke 04 Wettbewerb 2. Bundesliga | 16. Spieltag Datum Samstag | 4. Dezember 2021 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Millerntor-Stadion | Hamburg Bilanz Zwei Siege St. Pauli

Drei Unentschieden

Acht Siege FC Schalke 04

FC Schalke 04 beim FC St. Pauli: Die Übertragung der 2. Bundesliga heute live im TV

Die 2. Bundesliga schafft es Jahr für Jahr, weitaus mehr Spannung in der oberen Tabellenhälfte zu haben als die Bundesliga - das ist auch dieses Jahr nicht anders. Wie immer ist alles eng und spannend, da sind Spitzenspiele wie das heutige besonders wichtig.

Schon in der letzten Woche wurden wir beim Spiel zwischen Holstein Kiel und Werder Bremen mit Spitzenfußball vom Feinsten verwöhnt. Traumtore, Patzer, neuer Trainer oder Pyrotechnik im Gästeblock - langweilig wird es nicht. Bis auf die Pyro wünschen wir uns solche spektakulären Szenen heute auch - aber wo wird die Begegnung übertragen?

FC Sankt Pauli vs. FC Schalke 04 live: Zwei Fernsehsender zeigen heute die 2. Bundesliga!

Herausragende Nachrichten für alle Fußball-Anhänger:innen: Das Duell zwischen St. Pauli und dem FC Schalke 04 wird heute gleich doppelt übertragen im Fernsehen! Dabei kommen Fans sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV auf ihre Kosten!

Fangen wir bei der wohl beliebteren Version an, der, bei welcher man nichts bezahlen muss: Der Fernsehsender Sport1 zeigt heute die Begegnung LIVE im Free-TV! Sport1 überträgt sein Programm kostenlos, das ist auch heute so.

FC Schalke 04 beim FC St. Pauli: So zeigt Sport1 die 2. Bundesliga live im Free-TV

Der Fernsehsender hat sich für diese Saison die Rechte an allen Spitzenspielen am Samstagabend gesichert und überträgt also pro Spieltag ein Spiel - außer in englischen Wochen. So überträgt Sport1 heute die 2. Bundesliga:

Begegnung : FC St. Pauli vs. FC Schalke 04

: FC St. Pauli vs. FC Schalke 04 Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sport1

: Sport1 Moderation: Ruth Hofmann

Auch Sky mit dabei: So wird heute St. Pauli - Schalke live gezeigt

Sport1 hat heute allerdings nicht die exklusiven Rechte an der Begegnung - wie schon erwähnt gibt es einen zweiten Sender. Dieser hört auf den Namen Sky und ist nicht wie Sport1 kostenlos zu empfangen.

Bei Sky müsst ihr ein Paket buchen, um das Programm zu empfangen. Für die Bundesliga und 2. Bundesliga benötigt ihr das "Bundesliga-Paket". Der Vorteil an Sky: Jedes Spiel der 2. Bundesliga ist hier LIVE und bis auf das Topspiel am Samstagabend exklusiv zu sehen!

FC St. Pauli vs. FC Schalke 04: So überträgt Sky heute das Topspiel der 2. Bundesliga

Begegnung : FC St. Pauli vs. FC Schalke 04

: FC St. Pauli vs. FC Schalke 04 Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 2 / Sky Sport Bundesliga 2 HD

FC St. Pauli vs. FC Schalke 04 heute im LIVE-STREAM: Die 2. Bundesliga LIVE im Internet

Sky und Sport1 übertragen heute also beide die 2. Bundesliga im Fernsehen - das sind doch an dieser Stelle schon einmal erfreuliche Nachrichten. Wie sieht es aber für Anhänger:innen aus, die kein TV-Gerät zuhause haben - dürfen die etwa nicht die 2. Bundesliga sehen? Keine Sorge, auch hier haben wir alle Informationen für euch parat!

2. Bundesliga im kostenlosen LIVE-STREAM: Sport1 zeigt heute FC St. Pauli vs. FC Schalke 04

Auch hier legen wir mit Sport1 los - und auch hier gibt es grandiose Nachrichten zur Übertragung des Spitzenspiels der 2. Bundesliga. Genau wie im Fernsehen wird auch im Internet das Spiel kostenlos übertragen!

Alles was ihr tun müsst, ist im Browser sport1.de aufzusuchen oder die kostenlose Sport1-App herunterzuladen. Die Übertragung ist genau dieselbe wie im TV, also gleiche/r Moderator:in, gleiche/r Kommentator:in etc.

Kostenloser LIVE-STREAM? So sehen Sky-Kund:innen die 2. Bundesliga

Auch Sky hat zwei Internetplattformen, über die man heute die 2. Bundesliga verfolgen kann. Möglichkeit eins: Sky Go. Hier kann man sich anmelden, wenn man bereits ein Paket der Bundesliga für den TV gebucht hat und kann mehrkostenfrei die Bundesliga verfolgen.

Die zweite Möglichkeit: Das Sky Ticket. Dieses ist für Zuschauer:innen, die flexibler sein möchten und kein Interesse an einem jahrelangen Sky-Abo haben. Beim Sky Ticket könnt ihr monatlich kündigen und euer Programm eher auf eure Interessen anpassen. Hier findet ihr dazu alle wichtigen Informationen.

Sky, Sport1, DAZN und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links zur Übertragung der Bundesliga und 2. Bundesliga

FC St. Pauli gegen den FC Schalke 04: LIVE-TICKER und Highlights aus der 2. Bundesliga

Ihr seid genauso gespannt wie wir, wie das Topspiel der 2. Bundesliga wird, könnt es aber nicht im TV oder LIVE-STREAM sehen? Keine Sorge, wir sind für euch da: Wir haben die perfekte Kombi, wie ihr alles mitbekommt! Zum einen empfehlen wir unseren einzigartigen GOAL LIVE-TICKER. Alle wichtigen Informationen zu der Begegnung werden hier ausführlich und in Echtzeit beschrieben! Hier kommt ihr zum LIVE-TICKER. View this post on Instagram

Highlights zum Schalke-Spiel auf Sankt Pauli: Die besten Szenen der Begegnung im Video!

Die perfekte Ergänzung zu unserem LIVE-TICKER: Die Highlights! Hiermit könnt ihr genau die Schlüsselszenen, über die ja schon im LIVE-TICKER geschrieben wurde, in Farbe sehen.

YouTube ist hier, wie so oft, der richtige Ansprechpartner. Sowohl die Sportschau (bekannte Sportsendung der ARD) als auch Sport1 laden hier die Highlights der 2. Bundesliga hoch!

Fußball heute LIVE: Das sind die Aufstellungen des FC Sankt Pauli und des FC Schalke 04

Eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die Mannschaften in der Regel die Aufstellungen der beiden Trainer, woraufhin wir diese hier eintragen. Klickt euch also rechtzeitig zurück in diesen Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

Wer zeigt heute die 2. Bundesliga LIVE? So wird FC St. Pauli vs. FC Schalke 04 übertragen