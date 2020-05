FC St. Pauli vs. 1. FC Heidenheim: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Highlights - so wird die 2. Bundesliga übertragen

FC St. Pauli trifft auf den 1. FC Heidenheim. Goal erklärt Euch, wie und wo die 2. Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

28. Spieltag und damit eine englische Woche in der 2. : Der empfängt den . Anstoß ist heute um 18.30 Uhr im Millerntor-Stadion.

Nach fünf Spielen ohne Niederlage war es am letzten Spieltag wieder so weit für St. Pauli - und dieses Mal deutlich. Mit 0:4 kam man gegen Darmstadt unter die Räder. Gegen Heidenheim hofft man auf Wiedergutmachung.

Die Gäste siegten letzte Woche knapp mit 1:0 gegen Wehen Wiesbaden und festigten damit den vierten Tabellenplatz. Das Hinspiel zwischen St. Pauli und Heidenheim endete 0:1.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie und wo St. Pauli gegen Heidenheim live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Mannschaften.

FC St. Pauli vs. 1. FC Heidenheim heute: Die Details der Partie

Wettbewerb:

Match: FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim

FC St. Pauli - 1. FC Heidenheim Datum: 27. Mai 2020

27. Mai 2020 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Millerntor-Stadion

FC St. Pauli vs. 1. FC Heidenheim heute im TV sehen: Wird das Spiel gezeigt?

An dieser Stelle müssen wir Euch leider enttäuschen: Das Spiel wird nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga, somit auch für das Spiel heute Abend.

Ihr müsst Sky abonnieren, um das Spiel live und in voller Länge auf Sky sehen zu können. Sky hat in den letzten beiden Wochen zwar die Konferenz im Free-TV gezeigt, doch das Angebot des Bezahlsenders ist inzwischen abgelaufen.

Alle weiteren Infos zu den Angeboten und Programmen von Sky findet Ihr auf deren Homepage.

FC St. Pauli vs. 1. FC Heidenheim heute im LIVE-STREAM anschauen

Wer das Spiel streamen möchte, muss auch hier auf Sky zurückgreifen. Der Sender aus Unterföhring bietet genau zwei Möglichkeiten an, um das Spiel legal zu streamen.

Goal erklärt Euch, was Ihr dazu wissen müsst.

#Luhukay: "In der Offensive waren wir nicht zielstrebig genug, um die Chancen, die wir vor allem in der ersten Halbzeit hatten, besser zu verwerten. Deshalb kommt am Ende auch so ein Ergebnis zustande." #svdfcsp #fcsp



Weitere Stimmen: https://t.co/sbYuj3TOMh — FC St. Pauli (@fcstpauli) May 23, 2020

FC St. Pauli vs. 1. FC Heidenheim heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's mit Sky

Über die beiden Apps Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr die Partie heute über die vollen 90 Minuten streamen. Das Programm ist hier identisch mit dem der TV-Übertragung.

Beide Apps sind im iTunes- oder Play Store für Euer Smartphone, Laptop oder Tablet downloadbar. Alternativ könnt Ihr auch das klassische TV-Erlebnis herstellen, indem Ihr Sky Go oder Sky Ticket auf dem Smart-TV oder auf der PlayStation abspielt und somit St. Pauli gegen Heidenheim auf dem großen Bildschirm genießen könnt.

Sky Go ist für jeden Sky-Kunden kostenlos verfügbar - einfach die Logindaten von Sky eingeben und schon kann's losgehen.

Sky Ticket ist für diejenigen unter Euch, die kein Sky-Abo haben und nur das Spiel sehen wollen, ohne sich langfristig an den Sender binden zu wollen. Alle weiteren Infos findet Ihr hier.

FC St. Pauli vs. 1. FC Heidenheim heute im LIVE-STREAM sehen: Der Stream auch in der Onefootball App

Neben den Angeboten direkt von Sky, gibt es auch noch die Möglichkeit über die Onefootball App am Spielgeschehen teilzuhaben. Mit Onefootball verpasst Ihr für 3,99 Euro pro Spiel keine Spielminute mehr. In der Onefootball App, die Ihr Euch kostenlos herunterladen könnt, seht Ihr dank einer Kooperation mit Sky den gleichen LIVE-STREAM wie beim Pay-TV-Sender. Mehr Infos zu dem Angebot gibt es auf der Onefootball-Seite.

FC St. Pauli vs. 1. FC Heidenheim heute im LIVE-TICKER bei Goal nachlesen

Wer gerade unterwegs ist oder keine Lust hat, für die Liveübertragung Geld zu bezahlen, der sollte unbedingt in unseren LIVE-TICKER reinschauen.

Über den Ticker erfahrt Ihr fast in Echtzeit, was am Millerntor so abgeht. Des Weiteren liefern wir interessante Statistiken rund um die 2. Bundesliga - schaut mal vorbei!

FC St. Pauli vs. 1. FC Heidenheim heute: Die Highlights bei DAZN

Falls Ihr heute Abend keine Zeit habt, das Spiel zu verfolgen, zeigt DAZN nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie.

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning zeigt nicht nur Highlights. Das Sportprogramm ist so vielfältig, dass DAZN des Öfteren als das "Netflix des Sports" betitelt wird.

Aktuell überträgt DAZN vor allem die Bundesliga live:

Jeden Freitagabend

Jeden Sonntag (13.30 Uhr)

Jeden Montagabend

Jedes Relegationsspiel

Neben der Bundesliga hat das Portal auch die , und weitere internationale Topligen im Programm. Aber auch Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport und Tennis sind jederzeit abrufbar.

Das praktische an DAZN ist der Probemonat, indem Ihr ganz gemütlich in das Angebot von DAZN reinschnuppern könnt. Danach kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

FC St. Pauli vs. 1. FC Heidenheim heute live: Die Aufstellungen

Hier erscheinen kurz vor Spielbeginn die Mannschaftsaufstellungen.

FC St. Pauli vs. 1. FC Heidenheim heute live: Die Bilanz der Teams

FC St. Pauli bisher 11 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Heidenheim 3 Siege 7 1 Remis 1 8 erzielte Tore 17 17,7 Mio. Euro Marktwert 18,5 Mio. Euro Finn Ole Becker (1,8 Mio. Euro) wertvollster Spieler Niklas Dorsch (4,5 Mio. Euro)

