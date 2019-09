SSC Neapel verpflichtet Fernando Llorente

Der Routinier heuert erneut in der Serie A an: Torjäger Fernando Llorente unterschreibt bei Vizemeister Napoli.

Der ehemalige Welt- und Europameister Fernando Llorente kehrt in die zurück. Wie Präsident Aurelio De Laurentiis via Twitter verkündete, heuert der 34 Jahre alte Stürmer bei Vizemeister an. Die Vertragslaufzeit ist noch nicht bekannt, gemäß italienischer Medien unterschrieb Llorente allerdings bis 2021.

Der Spanier wechselt ablösefrei nach Neapel, nachdem sein Vertrag beim Champions-League-Finalisten vor wenigen Wochen ausgelaufen war. Auch sein Ex-Klub soll sich um einen Transfer des Angreifers bemüht haben.

Napoli: Fernando Llorente stürmte auch für

In kennt Llorente sich bestens aus. Von 2013 bis 2015 stand er bei Juventus Turin unter Vertrag und gewann mit dem Rekordmeister dreimal den Scudetto (in der Spielzeit 2015/16 absolvierte er vor seinem Abgang zum noch ein Spiel in der Serie A).

Nach der Verpflichtung von PSV-Star Hirving Lozano ist Llorente der zweite namhafte Transfer für den Sturm der Partenopei.