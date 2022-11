SSC Neapel ruft für Khvicha Kvaratskhelia wohl Mega-Summe auf

Drei englische Topklubs wollen offenbar Khvicha Kvaratskhelia. Der Georgier wäre laut seinem Agenten aber sehr teuer.

Napoli-Shootingstar Khvicha Kvaratskhelia ist von seinem Agenten Christian Emile ein dreistelliges Millionen-Preisschild verpasst worden.

"Er ist nach Neapel gekommen, er war brillant, und die Leute reden über 100 Millionen Euro. Ich denke, wenn er bis zum Ende der Saison und in der nächsten Saison so weitermacht - denn es gibt eine Null-Prozent-Chance, dass sie ihn im Januar verkaufen -, wird er mit Sicherheit 100 Millionen Euro einbringen", sagte Emile auf dem YouTube-Kanal des italienischen Transferexperten Fabrizio Romano.

Khvicha Kvaratskhelia sorgt mit Neapel für Furore

Nach seinen Heldentaten in der Serie A und der Champions League sollen der FC Liverpool, der FC Chelsea und Manchester City an dem 21 Jahre alten Georgier interessiert sein. Kvaratskhelia kam erst zu dieser Saison für zehn Millionen Euro von Dinamo Batumi zur SSC Neapel, mit der er aktuell überlegen die Tabelle der Serie A anführt und in der Champions League als Gruppensieger ins Achtelfinale einzog. Sein Vertrag läuft bis 2027.

Seine bisherige Ausbeute: Acht Tore und zehn Vorlagen in 17 Pflichtspielen.