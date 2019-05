SSC Neapel vs. Inter Mailand: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - die Serie A heute live sehen

Mit einem Sieg beim SSC Neapel kann Inter Mailand die Champions League fixieren. Goal erklärt Euch, wie Ihr die Partie heute live verfolgen könnt.

In der kommt es am 37. Spieltag zu einem Leckerbissen: Der empfängt , das sich mit einem Sieg die Teilnahme an der sichern würde. Anstoß der Begegnung ist am Sonntag um 20.30 Uhr im Stadio San Paolo.

Zwei Spiele vor Schluss liegen die Gäste in der Tabelle einen Punkt vor Atalanta Bergamo und drei Punkte vor der AS Rom, die am Samstag nur 0:0 bei Sassuolo gespielt hatte. Für Inter Mailand geht es somit darum, den Vorsprung auf die Verfolger auszubauen.

Für Napoli ist dagegen weder nach oben noch nach unten etwas möglich, denn Juventus ist bereits seit Wochen Meister und in der Tabelle liegen die Hausherren zehn Punkte vor dem heutigen Gegner. Napoli kann daher befreit aufspielen und will die Saison erfolgreich beenden.

Der SSC Neapel gegen Inter Mailand: In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Aufeinandertreffen in der Serie A im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams sowie mögliche LIVE-TICKER.

SSC Neapel gegen Inter Mailand: Das Serie-A-Duell in der Übersicht

Duell SSC Neapel vs. Inter Mailand Datum So., 19. Mai 2019 | 20.30 Uhr Ort Stadio San Paolo, Neapel Zuschauer 60.240 Plätze

Kommt SSC Neapel gegen Inter Mailand heute live im TV?

Zunächst die schlechte Nachricht für alle Liebhaber des italienischen Fußballs: Weder die öffentlich-rechtlichen noch die privaten Fernsehsender zeigen die Spiele der Serie A. Somit wird auch das Aufeinandertreffen zwischen Napoli und Inter Mailand heute nicht live im TV übertragen.

In liegen die Rechte bei DAZN. Der Streaminganbieter zeigt alle Duelle der Serie A in voller Länge im LIVE-STREAM, mit wenigen Handgriffen ist zudem auch eine Übertragung am TV möglich.

Dafür braucht Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App, die auf alle gängigen Smart-TVs geladen werden kann. Nachdem Ihr Euch eingeloggt habt, könnt Ihr den LIVE-STREAM auf Eurem Fernseher anschauen.

SSC Neapel gegen Inter Mailand heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits erwähnt, wird die Partie zwischen dem SSC Neapel und Inter Mailand heute nur im LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen sein. Um 20.30 Uhr beginnt die Übertragung. Kommentator Mario Rieker und Experte Nevio Passaro begleiten Euch durch den Abend.

Um jedoch auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr DAZN-Abonnent sein. Mit einem Gratismonat könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes zunächst vier Wochen kostenlos testen.

Danach kostet das Abo 9,99 Euro im Monat und liefert Euch neben allen Spielen der Serie A auch die Begegnungen in und der . Seit dieser Saison gehören zudem auch die Champions League und zum festen Programm von DAZN .

Ihr interessiert Euch darüber hinaus auch für andere Sportarten? Dann seid Ihr bei DAZN ebenfalls an der richtigen Adresse, denn auch die NBA, NFL und NHL sowie zahlreiche Box-, Darts- und UFC-Events stehen Euch hier zur Verfügung.

Um die Streams abrufen zu können, müsst Ihr nur die DAZN-App herunterladen, die (zum Beispiel im Apple-Store und Google Play-Store) zum Download bereitsteht.

SSC Neapel gegen Inter Mailand: DAZN zeigt die Highlights der Partie

Ihr habt heute keinen LIVE-STREAM von DAZN zur Hand oder könnt das Aufeinandertreffen zwischen Napoli und Inter Mailand aus anderen Gründen nicht live sehen?

Wer die Übertragung verpasst hat, kann sich die besten Szenen der Begegnung bereits wenige Minuten nach dem Ende in einer Zusammenfassung auf DAZN anschauen.

Dieses Angebot steht jedem DAZN-Kunden mehrere Tage zur Verfügung. Somit könnt Ihr selbst entscheiden, wann Ihr die Highlights der Partie gucken möchtet.

Wenn Ihr Euch zudem fragt, wie Ihr die monatlichen 9,99 Euro für DAZN bezahlen könnt, findet Ihr hier eine Übersicht über die möglichen Zahlungsmethoden.

SSC Neapel gegen Inter Mailand heute im LIVE-TICKER verfolgen

Doch auch, wenn Ihr kein zusätzliches DAZN-Abo abschließen möchtet, müsst Ihr deshalb nicht auf das Duell zwischen Napoli und Inter Mailand in der Serie A verzichten. Der LIVE-TICKER von Goal ist die Lösung.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß liefern wir Euch die wichtigsten Infos zur Partie. Anschließend halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen auf dem Laufenden. Somit verpasst Ihr garantiert kein Tor, keine Karte und keine Auswechslung.

Der LIVE-TICKER, der Euch zudem mit interessanten Zahlen und Statistiken versorgt, ist natürlich kostenlos .

SSC Neapel gegen Inter Mailand: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle.