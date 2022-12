Auch SSC Neapel will offenbar Gladbachs Marcus Thuram

Im kommenden Sommer ist Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach ablösefrei zu haben. Das macht ihn für viele Top-Klubs interessant.

WAS IST PASSIERT? Die SSC Neapel ist an einer Verpflichtung von Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach interessiert. Das berichtet die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport. Demnach sei der aktuelle Tabellenführer der Serie A vom Stürmer aus Frankreich beeindruckt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Thuram besitzt bei den Fohlen einen Vertrag, der im kommenden Sommer ausläuft. Dann dürfte der Angreifer ablösefrei wechseln, was ihn bei zahlreichen europäischen Top-Klubs in den Fokus gebracht hat.

So haben sich vor Napoli angeblich auch schon Inter Mailand und der FC Bayern München mit dem Thema Thuram beschäftigt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Thuram kam 2019 für neun Millionen Euro von EA Guingamp nach Gladbach. Zuvor war er in der Jugend des FC Sochaux ausgebildet worden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der aktuellen Bundesliga-Saison kommt Thuram auf starke zehn Tore und drei Vorlagen in 15 Partien.

Für Frankreich debütierte der 25-Jährige im November 2020 und steht aktuell bei sieben Länderspielen, davon drei bei der WM in Katar.