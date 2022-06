SSC Neapel holt offenbar Gerard Deulofeu als Ersatz für Lorenzo Insigne

Die SSC Neapel hat ihren Ersatz für Lorenzo Insigne offenbar gefunden. Der Transfer von Gerard Deulofeu steht wohl kurz bevor.

Der italienische Topklub SSC Neapel hat offenbar einen Ersatz für Kapitän Lorenzo Insigne gefunden. Wie das Portal Calciomercatoweb berichtet, hat sich Napoli mit dem Spanier Gerard Deulofeu auf einen mehrjährigen Verrag geeinigt. Der 28-Jährige soll am Vesuv demnach zwei Millionen Euro netto verdienen, zuzüglich erfolgsabhängiger Bonuszahlungen.

Allerdings muss sich Napoli nun noch mit Deulofeus aktuellem Klub Udinese Calcio einigen. Dem Bericht zufolge lehnte Udine eine erste Offerte über 13 Millionen Euro ab, nun ist ein verbessertes Angebot in Höhe von 15 bis 16 Millionen Euro im Gespräch. Deulofeu hat eine starke Saison hinter sich, in 35 Pflichtspielen erzielte er 13 Tore und steuerte fünf Vorlagen bei.

Deulofeu: Oft herumgereicht, in Italien glücklich

Der Offensivspieler stammt aus der Jugend des FC Barcelona, schaffte bei den Katalanen aber nie den endgültigen Durchbruch. Nach mehreren Leihen verließ er Barca 2015 fest in Richtung Everton, kehrte aber zwei Jahre später zurück. Doch auch beim zweiten Versuch in Barcelona wurde er nicht glücklich und stattdessen wieder verliehen. Über den FC Watford kam Deulofeu schließlich nach Udine - zunächst ebenfalls auf Leihbasis, im Januar 2021 wechselte er dann schließlich fest nach Italien.

In Neapel würde der viermalige spanische Nationalspieler in die Fußstapfen von Vereinslegende Insigne treten. Der langjährige Kapitän verlässt im Sommer nach 16 Jahren seinen Herzensklub und wechselt in die MLS zum FC Toronto.