Stadt Neapel benennt Stadion nach Diego Maradona

Diego Maradona bleibt auf ewig Teil von Neapel: Das Stadion der SSC trägt ab sofort den Namen der verstorbenen Fußball-Legende.

Das Stadion des italienischen Erstligisten trägt ab sofort den Namen des verstorbenen argentinischen Vereinshelden Diego Armando Maradona. Das entschied die Stadt Neapel am Freitag.

Bislang trug das Stadion den Namen "Stadio San Paolo". Maradona war am 25. November in seinem Haus in Tigres nahe Buenos Aires an den Folgen eines Herzinfarktes verstorben.

Official - The San Paolo stadium has been renamed Stadio Diego Armando Maradona. 🙏💙 #DiegoEterno pic.twitter.com/THJ5ns02fb — Everything Napoli (@NapoliAndNaples) December 4, 2020

Nach Tod Maradonas: Neapel-Bürgermeister sprach sich für Umbennenung aus

Die Nachricht seines Todes löste weltweite Betroffenheit aus. Besonders in Neapel, wo Maradona als Fußballer seine besten Jahre erlebt und den Klub zu mehreren Titeln geführt hatte, war der Schock groß.

Mehr Teams

Bürgermeister Luigi de Magistris hatte nur wenige Stunden nach Maradonas Tod per Twitter eine Umbenennung des Stadions zu Ehren des Weltmeisters von 1986 ins Spiel gebracht.