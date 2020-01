SSC Neapel holt Kosovo-Kapitän Amir Rrahmani von Hellas Verona

Diego Demme, Stanislav Lobotka und nun Amir Rrahmani: Der SSC Neapel vermeldet den dritten Neuzugang innerhalb von neun Tagen.

Serie-A-Klub hat sich mit Amir Rrahmani von Hellas Verona verstärkt. Das gaben die Partenopei am Montagnachmittag offiziell bekannt.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge überweist Napoli 14 Millionen Euro für den 25-Jährigen an Hellas. Allerdings wird der Kapitän der Nationalmannschaft des , der sich bis 2024 an die Neapolitaner bindet, zunächst bis Saisonende an Verona zurückverliehen.

SSC Neapel: Rrahmani nach Demme und Lobotka dritter Neuzugang

Rrahmani wechselte erst zu Saisonbeginn von nach Verona. Dort absolvierte er in der laufenden Saison 19 Partien.

Der Klub von Cheftrainer Gennaro Gattuso holte zuletzt bereits Diego Demme von sowie Stanislav Lobotka von -Klub .