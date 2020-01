SSC Neapel: Amin Younes weckt angeblich Begehrlichkeiten bei drei Serie-A-Klubs

Amin Younes ist bei Napoli nicht glücklich. Nun denkt der einstige Confed-Cup-Sieger an einen Transfer. Interesse kommt angeblich aus Italien.

Der offensive Flügelspieler Amin Younes von der denkt angeblich an einen Wechsel. Laut Tuttosport sind mit dem , und dem gleich drei Serie-A-Konkurrenten am ehemaligen deutschen Nationalspieler dran.

Demnach sind sowohl die Turiner als auch Genua scharf auf eine Verpflichtung des 26-Jährigen, dem Bericht zufolge haben beide Klubs gute Chancen, dies auch in die Tat umzusetzen. Doch auch Sassuolo werden Möglichkeiten eingeräumt.

Amin Younes kam im Jahr 2018 von nach Neapel

Younes, der im Sommer 2018 von Ajax Amsterdam ablösefrei nach Neapel wechselte, konnte sich dort nicht durchsetzen. In der laufenden Saison kam der Deutsche erst auf magere sieben Pflichtspieleinsätze für die Partenopei.

Auf der Suche nach regelmäßigen Einsatzminuten könnte der -Sieger von 2018 also zu einem anderen Serie-A-Klub gehen. Sein Kontrakt in Neapel läuft noch bis 2023. Zuletzt hatte sich der 26 Jahre alte Offensivmann zu einer möglichen Rückkehr in die Bundesliga geäußert.