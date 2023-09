"Springt an der Linie herum": Gary Neville kritisiert Arsenal-Trainer Mikel Arteta

Ex-Spieler Gary Neville hat Mikel Arteta nach dem 2:2 von Arsenal gegen Tottenham kritisiert.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige Profi Gary Neville ist Arsenals Trainer Mikel Arteta wegen dessen Verhalten an der Seitenlinie beim 2:2 der Gunners im Derby gegen Tottenham Hotspur angegangen.

Die frühere Legende von Manchester United war der Meinung, dass Arsenal gegen die gut eingestellten Spurs nicht die nötige Ruhe bewahrt hat und warf Arteta vor, an der Seitenlinie zu aufgeregt gewesen zu sein.

WAS WURDE GESAGT? "Ich möchte von dieser Arsenal-Mannschaft Gelassenheit sehen und das ist schwierig, weil der Trainer an der Seitenlinie herumspringt, dass man es nicht glauben kann", sagte er in seinem Gary-Neville-Podcast. "Ich möchte Leidenschaft sehen, aber ich möchte auch Gelassenheit und eine Kälte sehen. Das fühlt sich wie ein Widerspruch an, aber ich will sie in den richtigen Momenten zur richtigen Zeit sehen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Gunners gingen gegen die Spurs zweimal in Führung, zunächst durch ein Eigentor von Christian Romero und dann durch einen Elfmeter von Bukayo Saka. Doch Son Heung-Min glich beide Male aus, wobei der zweite Treffer von Son weniger als zwei Minuten nach dem von Saka fiel.

