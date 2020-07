Cristiano Ronaldo abgelöst! Juwel Joelson Fernandes nun jüngster Spieler der Sporting-Geschichte

Weltstar Cristiano Ronaldo debütierte mit siebzehneinhalb Jahren für seinen Stammklub Sporting. Nun wurde der Juventus-Angreifer aber abgelöst.

Fast 18 Jahre lang war Juventus Turins Cristiano Ronaldo (35) der jüngste Spieler, der je für aus Lissabon auflief. Nun gebührt seinem Landsmann Joelson Fernandes (17) diese Ehre.

Der Außenbahnspieler war 17 Jahre, vier Monate und drei Tage alt, als er am Mittwochabend in der Primeira Liga gegen Gil Vicente debütierte. CR7 war seinerzeit am 14. August 2002 zwei Monate und sechs Tage älter.

Estreias #MadeInSporting 🤩@tiagomelotomas e Joelson Fernandes fizeram ontem os primeiros minutos na equipa principal! 🦁 pic.twitter.com/v98qMbQHNh — Sporting Clube de (@Sporting_CP) July 2, 2020

Damit zieht Fernandes an seinem 18 Jahre älteren Landsmann vorbei. Ronaldo spielte von 1997 bis 2003 in Lissabon, ehe er sich anschloss.