"Der Beste der Welt": Sporting ehrt Cristiano Ronaldo mit besonderem Trikot

Sporting hat Superstar Cristiano Ronaldo und das Estádio José Alvalade mit einem Throwback-Trikot für die Saison 2023/24 geehrt.

WAS IST PASSIERT? Der portugiesische Spitzenklub Sporting CP wird in der kommenden Saison in einem schicken schwarz-goldenen Design auflaufen. Das Trikot ist eine Hommage an die Einweihung seines berühmten Estádio José Avalade am 6. August 2003.

Der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) legte damals als Jungspund gegen Manchester United einen Gala-Auftritt hin und wechselte auch aufgrund dieses Freundschaftsspiels kurz darauf zu den Red Devils.

WAS WURDE GESAGT? Sporting teilte auf seiner offiziellen Webseite mit: "Geht mit uns auf eine Zeitreise ins Jahr 2003. Es ist der 6. August. Stellt Euch vor, Ihr seid bei der großen Eröffnung des neuen Estádio José Alvalade. Der Schiedsrichter wird gleich das Spiel gegen Manchester United FC anpfeifen... Wir sind zu diesem Moment zurückgekehrt, haben das Beste dieses Tages und das Beste 'Made In Sporting' eingefangen.

"Wir laden Euch jetzt ein, in die Zukunft zu reisen, 20 Jahre voraus und fünf Ballon d'Or-Auszeichnungen später. Es ist der 6. August 2023. Es ist der Jahrestag unserer Heimat, und wir haben ein ganz besonderes Geschenk für Euch vorbereitet. Wir stellen unser neues Löwenfell vor, das vom Trikot aus dem Jahr 2003 inspiriert ist. Damit feiern wir das 20-jährige Bestehen des Estádio José Alvalade. Ein einzigartiges Trikot, das ein famoses Dreieck aus Sporting CP, Cristiano Ronaldo und Nike vervollständigt. Die Besten der Welt in einem unvergesslichen Trikot vereint."

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo absolvierte nur 31 Pflichtspiele für die Sporting-Profis und schoss dabei fünf Tore. Danach lief er für Manchester United, Real Madrid sowie Juventus auf und feierte große Erfolge.

Der 38-Jährige spielt jetzt in Saudi-Arabien bei Al-Nassr. Vor seinem Wechsel nach Saudi-Arabien gab es auch Spekulationen um eine Rückkehr zu Sporting.