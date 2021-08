Sportfreunde Lotte vs. Karlsruher SC: Die erste Runde des DFB-Pokals heute live im TV und LIVE-STREAM

In der ersten Runde trifft Regionalligist Lotte auf den vermeintlichen Favoriten KSC. Wo Ihr das Pokalduell verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der Karlsruher SC grüßt in der 2. Bundesliga aktuell von der Tabellenspitze und will auch im DFB-Pokal für Furore sorgen. Nach zwei Auftaktsiegen in der Liga wollen die Badener die Serie auch im Pokal fortsetzen. Dort trifft Karslruhe in der ersten Runde am 09. August um 18.30 Uhr auf die Sportfreunde Lotte. Der Regionalligist hat bislang noch kein Pflichtspiel absolviert, es ist der erste Härtetest der Saison für Lotte.

6:1 Tore, sechs Punkte aus zwei Spielen. So lautet die Bilanz des KSC in der laufenden Zweitligasaison. Die Resultate erzielte man allerdings auch gegen vermeintlich schwächere Gegner. Gegen Aufsteiger Hansa Rostock gab es zum Auftakt ein ungefährdetes 3:1, Darmstadt 98 fertigte man mit 3:0 ab. Die Form und das Selbstvertrauen dürften auf Karlsruher Seite also gut sein. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften liegt ein paar Jahre zurück. Zwischen 2017 und 2019 duellierten sich Lotte und der KSC regelmäßig in der 3. Liga. Die Bilanz ist hier ausgeglichen (ein Sieg KSC, zwei Unentschieden, ein Sieg Lotte).

Für Lotte ist das Pokalspiel das erste Pflichtspiel der Saison und sozusagen ein Kaltstart. Allerdings soll das kein Hindernis sein. "Wir haben zusammen mit der Mannschaft das erste Karlsruher Spiel in Rostock gesehen. Wir wissen, was auf uns zukommt", sagte Lotte-Coach Andy Steinmann. "Wir werden die Tage jetzt noch einmal alles detailliert analysieren und top vorbereitet in die Partie gehen. Natürlich hoffen wir auf einen richtig guten Tag und eine dicke Überraschung", betonte er.

Sportfreunde Lotte vs. Karlsruher SC heute live verfolgen: Das DFB-Pokal-Aufeinandertreffen im Überblick

Wettbewerb DFB-Pokal | Erste Runde Begegnung Sportfreunde Lotte vs. Karlsruher SC Anpfiff 09. August - 18.30 Uhr Ort Stadion am Lotter Kreuz (Lotte, Deutschland)

Sportfreunde Lotte vs. Karlsruher SC: Die erste Runde des DFB-Pokals heute live im TV

Die Erstrundenbegegnung zwischen SF Lotte und dem KSC wird zwar live im Fernsehen übertragen, ist aber leider nicht im Free-TV zu sehen. Die Begegnung könnt Ihr ausschließlich im Pay-TV bei Sky schauen.

Sportfreunde Lotte vs. Karlsruher SC live im TV bei Sky

Denn der Pay-TV-Sender hat sich die Übertragungsrechte an allen 63 Pokalbegegnungen in dieser Saison sichern können. Damit Ihr die Spiele bei Sky verfolgen könnt, braucht ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement beim Pay-TV-Sender. Hier erfahrt Ihr, welche Modelle es gibt.

Die Partie zwischen Lotte und dem KSC wird um 18.30 Uhr angepfiffen, die Übertragung inklusive Vorberichte und Interviews beginnt bereits um 18 Uhr. Kommentiert wird das Duell von Sven Schröter.

Sportfreunde Lotte vs. Karlsruher SC: Der DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM

Zeitgleich zur Übertagung im TV bietet Euch Sky auch einen LIVE-STREAM an. Dabei könnt Ihr zwischen SkyQ, Sky Go und Sky Ticket wählen. Allerdings ist auch das nicht kostenlos.

Um den zur Verfügung gestellten LIVE-STREAM nutzen zu können, braucht Ihr ein internetfähiges Gerät. Am bequemsten und einfachsten ist dabei das Abonnement von Sky Ticket. Denn dafür benötigt Ihr keinen Receiver oder ähnliches Drittgerät, sondern könnt direkt mit Laptop, SmartTV und Co. loslegen.

Sportfreunde Lotte vs. Karlsruher SC heute live im Free-TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung Sportfreunde Lotte:

Peitzmeier - Richter, Allmeroth, Minz, Sansar - Brauer, Han, Terzi - Andzouana, Aydinel, Euschen

Aufstellung Karlsruher SC:

Gersbeck - Jung, Bormuth, Kobald, Heise - Choi, Gondorf, Wanitzek - Cueto, Hofmann, Kother

Sportfreunde Lotte vs. Karlsruher SC heute live sehen: TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht