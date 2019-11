Sportdirektor: Zlatan Ibrahimovic ist "offen" für einen Wechsel zum FC Bologna

Der italienische Erstligist darf sich offenbar berechtigte Hoffnungen auf eine Verpflichtung von Starstürmer Zlatan Ibrahimovic machen. Sportdirektor Riccardo Bigon erklärte bei Sky, dass der Schwede sich einen Wechsel zum Tabellen-15. der Serie A gut vorstellen könne. Schlüssel dazu sei das gute Verhältnis zwischen Ibrahimovic und Bolognas Trainer Sinisa Mihajlovic . Der Serbe arbeitete bei einst als Co-Trainer, während Ibra dort auf Torejagd ging.

Bigon sagte: "Es dauert noch eineinhalb Monate, bis das Transferfenster wieder öffnet. Wie bereits bekannt, pflegen Ibrahimovic und unser Trainer ein sehr gutes persönliches Verhältnis. Er hat sich offen gezeigt für die Idee, nach Bologna zu kommen. Nun wird er sich die Zeit nehmen, um zu entscheiden, wie es für ihn nach dem Abschied aus der weitergeht."

Ibrahimovic stürmte in den vergangenen zwei Jahren für Los Angeles Galaxy. Sein Vertrag dort läuft Ende Dezember aus und er verkündete unter der Woche seinen Abgang. Mutmaßlich zieht es den 38-Jährigen zurück nach Italien und neben Bologna sollen gleich mehrere andere Klubs aus der Interesse an ihm zeigen: Vor allem Napoli und Ibrahimovics Ex-Klub AC Mailand werden gehandelt.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr