Sport1, Doppelpass: Moderator, Gäste, Themen, Sendungen - alle Infos zur heutigen Übertragung

Heute um 11 Uhr findet der traditionelle 'Doppelpass' auf Sport1 statt. Alle Infos zu den Gästen, zu den Themen und was sonst noch wichtig ist rund um die Sendung gibt es hier.

Inzwischen ist der "Doppelpass" eine etablierte und von den Fans lieb gewonnene Tradition am Sonntagvormittag. Emotional, hitzig und auch mit einem Schuss Humor wird über die Geschehnisse in der deutschen Bundesliga diskutiert. Die Ergebnisse des laufenden Spieltages stehen dabei ebenso im Fokus wie kontroverse Themen rund um die Klubs.

Zur Diskussionsrunde gehören Journalisten, Experten und meist ein aktueller Vereinsvertreter, der sich den Fragen der Anwesenden stellt. Alle Infos dazu, wer am heutigen Sonntag Teil der Sendung ist, gibt es jetzt.

Der "Doppelpass" auf Sport1: GOAL hat alle Infos zur heutigen Besetzung der Talkrunde.

Der "Doppelpass" heute auf Sport1: Der Überblick samt Gästen

Was findet statt? 'Doppelpass' auf Sport1 Wann geht es los? 11 Uhr Wer moderiert? Rudi Brückner Welche Gäste sind dabei? Samir Arabi (Geschäftsführer Sport Arminia Bielefeld)

Dieter Hoeneß (Ex-Manager Hertha BSC)

Holger Schmidt (Journalist dpa)

Philipp Köster (Chefredakteur 11Freunde)

Oliver Müller (freier Journalist)

Stefan Effenberg (Sport1-Experte)

Der 'Doppelpass' heute auf Sport1: Über diese Themen wird gesprochen

Neben den aktuellen Ergebnissen aus der Bundesliga steht natürlich der Corona-Wirbel beim FC Bayern München samt Infektion bei Joshua Kimmich im Vordergrund. Ebenso wird die turbulente Jahreshauptversammlung beim Rekordmeister eine Rolle spielen.

Aber auch die sportliche Situation bei Borussia Dortmund wird thematisiert. Welche Auswirkungen hat das frühe Scheitern in der Champions League? Was fehlt dem BVB? Zudem wird die Runde bereits einen Ausblick auf das Gigantenduell zwischen den Bayern und dem BVB am kommenden Samstag wagen.

Eine besondere Stellung in der heutigen Sendung wird die Entwicklung von Arminia Bielefeld bekommen. Sport-Geschäftsführer Samir Arabi wird im Studio über die Besonderheiten beim Traditionsklub reden und über die alltäglichen Schwierigkeiten bei einem Verein, der den Klassenerhalt als Ziel hat und finanziell kreativ agieren muss.

Der 'Doppelpass' heute auf Sport1: Rudi Brückner moderiert wieder

Auch heute wird wieder Rudi Brückner als Moderator durch den "Doppelpass" führen. Florian König, der im Sommer die Nachfolge von Thomas Helmer als Gastgeber der Sendung beerbt hatte, muss aufgrund gesundheitlicher Probleme weiterhin pausieren. Als Co-Moderatorin liefert Jana Wosnitza die Reaktionen der Fans und einige interessante Hintergrundinfos.