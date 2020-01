Mit Rummenigge, Hummels und Co.: Prominente Gäste beim SPOBIS 2020

Ende Januar wird die gesamte Fußballbranche beim jährlichen SPOBIS versammelt. Auch dieses Jahr sind wieder namhafte Gäste vor Ort.

Bei der diesjährigen Auflage des Sportbusiness-Kongresses SPOBIS in Düsseldorf (29. und 30. Januar) werden prominente Vertreter aus Sport, Politik, Wirtschaft und Medien erwartet.

So gehören unter anderem DFB-Präsident Fritz Keller, Bayern Münchens Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, FDP-Chef Christian Lindner und Ex-Nationalspieler Mats Hummels zu den angekündigten Gästen. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit mehr als 3500 Teilnehmern im Congress Center Düsseldorf.

Zentrales Thema werden die Situation der im internationalen Vergleich sowie das Scouting und die Spielerentwicklung sein. Zudem stehen unter anderem Medienrechte sowie die gesellschaftlichen Herausforderungen und Pflichten des Sports im Allgemeinen auf der Agenda.

In einer Fragerunde stehen die Vorstandsmitglieder Andreas Jung ( ), Thomas Röttgermann ( ) und Alexander Jobst ( ) sowie Wolfsburgs Geschäftsführer Michael Meeske Rede und Antwort.

Das Thema Scouting wird von den Sportchefs Frank Baumann ( ), Jonas Boldt ( ), Markus Krösche ( ) und Lutz Pfannenstiel (Fortuna Düsseldorf) diskutiert.

Live-Podcasts weitere Neuheit beim SPOBIS

Ein weiterer Schwerpunkt beim SPOBIS 2020 wird das aktuelle Geschehen in der Sport-Medienlandschaft sein. Dabei wird in Düsseldorf natürlich auch die aktuelle Medienausschreibung der Bundesliga-Rechte thematisiert, die in Kürze auf den Markt kommt.

Erstmals wird es beim SPOBIS die Möglichkeit geben, bei der Aufnahme von Podcasts live dabei zu sein. Auf der Bühne werden einige der bekanntesten Hosts aus der deutschen Sport-Podcasts-Szene ihre neuesten Folgen produzieren und haben sich dafür hochkarätige Gäste eingeladen - darunter auch die Brüder Mats und Jonas Hummels.