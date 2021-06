Beim EM-Spiel zwischen Dänemark und Belgien in Gruppe B wird es heute eine kurze Spielunterbrechung geben. Goal erklärt die Hintergründe des Ganzen.

Im zweiten EM-Spiel Dänemarks geht es am Donnerstagabend um 18 Uhr in Kopenhagen gegen Belgien. Nach dem 0:1 gegen Finnland sind die Dänen aus sportlicher Perspektive enorm unter Druck - und dennoch liegt der Fokus auf dem am vergangenen Samstag auf dem Platz kollabierten Christian Eriksen.

Heute wollen seine Mannschaftskameraden dem Favoriten aus Belgien zwar ein Bein stellen, dennoch möchten die Nordeuropäer und auch der Gegner Christian Eriksen eine Geste widmen.

Hier erfahrt Ihr alles zur Schweigeminute zwischen Dänemark und Belgien.

Dänemark vs. Belgien: Das EM-Spiel heute auf einen Blick

Wettbewerb EM 2021 - Gruppenphase (Gruppe B) Begegnung Dänemark vs. Belgien Ort Parken-Stadion (Kopenhagen) Anpfiff 17. Juni, 18:00 Uhr

Spielunterbrechung, Dänemark vs. Belgien: Das steckt dahinter

In der zehnten Spielminute der Partie Dänemark gegen Belgien wird der Ball ins Aus gekickt werden, es wird eine Spielunterbrechung geben. Das haben beide Mannschaften im Vorfeld der Partie bereits geplant. Warum in der 10. Minute? Weil Eriksen in der Nationalmannschaft Dänemarks mit eben dieser Rückennummer aufläuft.

Dänemark vs. Belgien: Spielunterbrechung für Christian Eriksen in der 10. Spielminute

Mit dieser Geste will man Eriksen ehren, der am vergangenen Samstag gegen Finnland kurz vor der Halbzeitpause kollabierte. Noch auf dem Spielfeld wurde der Inter-Mittelfeldspieler reanimiert. Da Eriksen derzeit im naheliegenden Krankenhaus befindet, weiß Trainer Hjulmand: "Wahrscheinlich wird er also auch den Lärm hören. Ich denke, er wird sein Nationaltrikot anziehen und sich das Spiel ansehen."

Geplant ist für Donnerstag, dass alle 25.000 Fans im Kopenhagener Parken Stadion sich erheben und für den Spielmacher applaudieren.

Spielunterbrechung, Dänemark vs. Belgien: Die SID-Meldung zum EM-Duell

Die belgische Nationalmannschaft plant vor dem EM-Spiel gegen Dänemark eine besondere Aktion für Christian Eriksen. "Es soll ein Fest für Christian werden", sagte Trainer Roberto Martinez: "Es ist eine Intention, dass wir unsere besten Wünsche für Christian zeigen. Die Spieler werden etwas vorbereiten für den Spielbeginn. Unsere Botschaft ist, dass Fußball nicht dasselbe ist, wenn Christian nicht auf dem Feld steht."

Starangreifer Romelu Lukaku nahm in den Tagen vor dem Duell am Donnerstag (18.00 Uhr) Kontakt zu seinem Vereinskollegen Eriksen auf. "Ich habe ihm geschrieben, dass er sich Zeit nehmen soll, sich zu erholen. Ich habe ihm versprochen, dass er sich jederzeit bei mir melden kann, wenn er reden möchte", sagte der Profi von Inter Mailand.

Außerdem plädierte Lukaku angesichts des Kollapses von Eriksen für Erste-Hilfe-Kurse im Profifußball. "Es wäre vielleicht gut, wenn jeder lernen würde, wie man reanimiert", sagte der 28-Jährige: "Wir haben in der Mannschaft darüber gesprochen. Weil du nie weißt, wann es passiert."

Dänemark vs. Belgien: Der Spielplan

Datum Begegnung Ergebnis Übertragung 12. Juni | 18 Uhr Dänemark - Finnland 0:1 ZDF und MagentaTV 17. Juni | 18 Uhr Dänemark - Belgien -:- ZDF und MagentaTV 21. Juni | 21 Uhr Russland - Dänemark -:- ARD und MagentaTV

Dänemark vs. Belgien: Die Tabelle von Gruppe B

Pos Land Sp S U N Tore Diff Pkt 1 Belgien 1 1 0 0 3:0 +3 3 2 Russland 2 1 0 1 1:3 -2 3 3 Finnland 2 1 0 1 1:1 0 3 4 Dänemark 1 0 0 1 0:1 -3 0

