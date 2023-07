"Spiel mal einfach, Jamal!" Thomas Tuchel verteilt Anpfiffe im Bayern-Training

Bayern-Trainer Thomas Tuchel war mit einigen Aktionen im Training nicht zufrieden. Das bekamen die FCB-Spieler zu spüren.

WAS IST PASSIERT? Rund 2100 Fans des FC Bayern München sahen beim ersten Training der FCB-Profis am Samstag im Trainingslager am Tegernsee zu.

Trainer Thomas Tuchel war besonders bei den Spielformen nicht durchgängig zufrieden und ließ das auch seine Spieler spüren. Einige Profis bekamen nach einem Bericht deskicker Anpfiffe des Coaches.

WAS WURDE GESAGT? "Paul, du schläfst! Das ist der dritte Ball, den du verlierst. Paul, wach auf jetzt!", rief Tuchel dem 17-jährigen Paul Wanner zu, als sich dieser ein paar leichte Ballverluste erlaubt hatte.

"Stani, du machst zu viele technische Fehler!", lautete die Ansage an Josip Stanisic. Auch Jamal Musiala hatte sich etwas anzuhören: "Jamal! Spiel mal einfach, Jamal! Es ist ganz klar der Ball auf Leon!"

Thomas Müller war zwischenzeitlich offenbar auch nicht besonders zufrieden mit der Einheit: "Männer, weiter geht's, warum hören wir auf?", fragte das Urgestein seine Mitspieler.

WIE GEHT ES WEITER? Bis zum 20. Juli weilt der FC Bayern nach am Tegernsee. Am 18. Juli steht das erste Testspiel der Saison gegen den FC Rottach-Egern an. Vom 24. Juli bis 3. August geht es anschließend auf die "Audi Summer Tour" in Japan und Singapur.