"DAS Spiel der Bundesliga!": Marketing-Boss spricht über FC Bayern München vs. Borussia Dortmund

Der Klassiker zwischen dem FC Bayern und dem BVB ist wohl das wichtigste Spiel der Bundesliga. Marketing-Boss Peer Naubert sprach über die Partie.

WAS IST PASSIERT? Am kommenden Wochenende trifft der FC Bayern München im Bundesliga-Spitzenspiel auf Borussia Dortmund. "Der Klassiker" habe für die Liga eine große Bedeutung, wie ihr Marketing-Chef Peer Naubert im Footballco Business Podcast erklärte.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist sicherlich DAS Spiel der Bundesliga", so Naubert, der ausführte: "Wir versuchen, möglichst viele Partner ins Stadion zu bringen und ihnen dabei zu helfen, das Erlebnis zu genießen und dieses Erlebnis weltweit zu verbreiten, ebenso wie auch viele Journalisten aus aller Welt. Wir haben versucht, sie ins Stadion zu bringen, sie zum Spiel zu bringen und sie über das Erlebnis und die Geschehnisse auf dem Spielfeld, aber auch abseits des Spielfelds, sprechen zu lassen, um den Menschen weltweit bewusst zu machen, dass die Bundesliga etwas Großartiges und etwas ganz Besonderes ist."

Gleichzeitig probiert die Liga laut Naubert, den "Klassiker" nicht zum einzigen Event der Bundesliga zu machen: "Wir legen für jede Saison 10 bis 15 verschiedene 'Lighthouse-Events' fest, bei denen wir versuchen, sie so gut wie möglich in der ganzen Welt zu bewerben und zu nutzen, um nicht nur die Geschichte vom "Klassiker" zu erzählen. Zum Beispiel das Rhein-Derby zwischen Köln und Gladbach oder auch das Revier-Derby zwischen Schalke und Dortmund."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Am Samstagabend (1. April, 18.30 Uhr) kommt es in der Allianz Arena zum Duell zwischen dem Tabellenführer Borussia Dortmund und dem ein Punkt dahinter stehenden Verfolger, dem FC Bayern München. In der Hinrunde endete "der Klassiker" mit einem 2:2-Unentschieden.