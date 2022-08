Spektakuläre Rückkehr? Manchester United offenbar heiß auf Memphis Depay

Der FC Barcelona will weitere Spieler loswerden, dazu gehört Memphis Depay. Kommt es nun zu einer spektakulären Rückkehr?

Der FC Barcelona probiert weiter, für die Registrierung von Joules Koundé Spieler abzugeben. Einer davon ist wohl Memphis Depay, der laut Marca bei Manchester United auf dem Zettel steht.

Dem Bericht zufolge könnte ein Angebot von United in der Größenordnung von zehn Millionen Euro liegen, Depays Vertrag in Barcelona läuft noch bis 2023.

Deal mit Juventus Turin ist offenbar geplatzt

Depays Wechsel zu Juventus Turin galt eigentlich schon als beschlossene Sache, die finanziellen Forderungen des Niederländers waren der "Alten Dame" aber offenbar zu hoch.

Nun könnte es also zu einer spektakulären Rückkehr zu Manchester United kommen. Im Old Trafford spielte Depay schon von 2015 bis 2017. Die damals in ihn gesetzten Hoffnungen konnte er aber nicht erfüllen. Nun könnte der 28-Jährige seine zweite Chance bei den Red Devils bekommen.