Spektakuläre Leihe im Gespräch: Wechselt Karim Benzema nach England?

Der langjährige Real-Stürmer Karim Benzema könnte offenbar noch in diesem Winter nach Europa zurückkehren.

WAS IST PASSIERT? Der FC Arsenal und der FC Chelsea beschäftigen sich offenbar mit einer Verpflichtung von Karim Benzema, im Gespräch sei ein Leihgeschäft. Das berichten diverse englische Medien.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 36-jährige Franzose spielt seit Sommer bei Al-Ittihad in Saudi-Arabien, wurde zuletzt aufgrund seines Nichterscheinens beim Trainingsauftakt aber aus dem Trainingslager-Kader gestrichen. In bisher 20 Pflichtspielen für Al-Ittihad gelangen Benzema zwölf Tore und fünf Assists.

Die beiden Klubs aus London suchen unterdessen Verstärkungen für die Offensive: Bei Arsenal treffen Gabriel Jesus und Eddie Nkethia nicht wie gewünscht, bei Chelsea kommt Nicolas Jackson wettbewerbsübergreifend erst auf acht Tore.

Benzema, einst lange bei Real Madrid aktiv, müsste bei einem Wechsel wohl große Gehaltseinbußen hinnehmen. In Saudi-Arabien verdient er dem Vernehmen nach bis zu 200 Millionen Euro pro Saison, sein Vertrag läuft bis 2026.

Mit Jordan Henderson kehrt in diesem Winter schon ein Star-Neuzugang aus dem vergangenen Sommer von Saudi-Arabien nach Europa zurück. Er wechselt zu Ajax Amsterdam.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty