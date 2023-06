"Spasti": Antonio Rüdiger beleidigt Fan und bekommt einen Rüffel von DFB-Sportdirektor Rudi Völler

Der Real-Star vergriff sich auf dem Weg zur Nationalmannschaft gegenüber einem Autogrammjäger im Ton.

WAS IST PASSIERT? Nationalspieler Antonio Rüdiger hat bei seiner Ankunft in Frankfurt einen Fan beleidigt. Der Verteidiger von Real Madrid entschuldigte sich anschließend, von DFB-Sportdirektor Rudi Völler gab es einen Rüffel.

WAS WURDE GESAGT? Auf einem Video im Netz ist zu sehen, wie sich Rüdiger am Flughafen einen kurzen verbalen Schlagabtausch mit einem Autogrammjäger liefert. Dieser hatte mehrere Unterschriften Rüdigers gefordert. Daraufhin entwickelte sich diese Konversation:

Rüdiger: "Du bist kein Fan, du bist Verkäufer."

Fan: "Schade, dass du mich so abstempelst. Du kennst mich nicht."

Rüdiger: "Cooler Typ bist du, ich hab voll Angst vor dir. Spasti, Spasti."

Wenig später entschuldigte sich Rüdiger gegenüber Bild: "Autogramme und Selfies für Fans, die respektvoll und freundlich fragen – sehr gerne und jederzeit. Aber manchmal geht es mit persönlich etwas zu weit. Vor allem das ständige ungefragte Gefilme, was ich persönlich als unhöflich empfinde, hat in dem Moment etwas genervt. Trotzdem hätte ich nicht so und mit diesem Wort reagieren dürfen. Sorry!"

Rudi Völler äußerte sich auf einer Pressekonferenz am Freitag zu dem Vorfall und erklärte: "Toni hat sich entschuldigt. Er ist ein Spieler, der auf Danke und Bitte Wert legt. Gestern war er einer der Fleißigsten beim Tag der offenen Tür und hat Autogramme gegeben. Er hat sich entschuldigt, und man darf es nicht überbewerten. Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat."

WAS IST DER HINTERGRUND? Rüdiger ist Teil des DFB-Kaders, der sich aktuell in Frankfurt auf die anstehenden Länderspiele gegen die Ukraine (12. Juni), Polen (16. Juni) und Kolumbien (20. Juni) vorbereitet.