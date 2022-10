Spanische Nationalmannschaft: Atletico-Madrid-Star Marcos Llorente bangt um WM-Teilnahme

Die spanische Nationalmannschaft muss um die WM-Teilnahme eines Mittelfeld-Stars von Atletico Madrid bangen.

Die spanische Nationalmannschaft bangt um Marcos Llorente. Der 27-Jährige fällt mit einer Oberschenkelverletzung etwa fünf Wochen aus. Dementsprechend fraglich ist ein Einsatz bei der WM in Katar.

Der Mittelfeldspieler von Atletico Madrid zog sich die Verletzung bei der Champions-League-Niederlage gegen den FC Brügge (0:2) am Dienstag zu. Nach 33 Minuten musste Llorente ausgewechselt werden.

Llorente könnte Duell gegen Deutschland verpassen

Die Weltmeisterschaft in Katar beginnt am 20. November. Die spanische Nationalmannschaft bestreitet ihr Auftaktspiel am 23. November gegen Costa Rica, am 27. November trifft Spanien im zweiten Gruppenspiel auf Deutschland.

Llorente absolvierte für die spanische Auswahl schon 17 Spiele, bisher erzielte der 27-Jährige zwar noch kein Tor, legte dafür aber schon drei Treffer auf.