In einem echten Testspiel-Knaller treffen Spanien und Portugal heute Abend aufeinander. Hier gibt es die Informationen zum Spiel.

Ein Spiel, das bereits nach EM-Finale klingt: Spanien trifft in einem Testspiel auf Portugal. Anstoß im Wanda Metropolitano in Madrid ist heute um 19.30 Uhr.

Dieser Testspielkracher macht Lust auf die EM. Im Stadion von Atletico Madrid kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den Turnier-Mitfavoriten Spanien und Portugal. Eine Partie, die für beide Teams eine wichtige Standortbestimmung darstellen dürfte. Und auch die deutsche Mannschaft dürfte das Spiel mit Interesse verfolgen.

Denn Titelverteidiger Portugal ist am 19. Juni in München der zweite Gruppengegner des DFB-Teams. Gespickt mit zahlreichen internationalen Stars, aber natürlich angeführt von Superstar Cristiano Ronaldo, strebt die Selecao den erneuten EM-Titel an. Und Spanien? Die fügten dem deutschen Team im vergangenen Herbst eine historische 0:6-Klatsche zu.

Spanien und Portugal messen sich kurz vor dem EM-Start. Goal hat die Infos zum Klassentreffen der Superstars.

Spanien vs. Portugal heute live: Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG Spanien vs. Portugal WETTBEWERB Länderspiel | EM-Vorbereitung ORT Wanda Metropolitano | Madrid ANSTOSS 19.30 Uhr (im LIVE-TICKER)

Spanien vs. Portugal heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Ein echter Leckerbissen für alle Fans des internationalen Spitzenfußballs! Ihr wollt das Spiel sehen? Kein Problem. Denn das Spiel wird tatsächlich übertragen! Wie üblich, wenn es um die großen Highlights im Fußball geht, ist DAZN Eure Anlaufstelle.

Spanien vs. Portugal heute live: So überträgt DAZN das Spiel

DAZN trägt der besonderen Partie mit einer namhaften Besetzung Rechnung. Kommentator Jan Platte, der zuletzt auch das Champions-League-Finale begleitet hat, ist im Einsatz. Zudem ist Experte Ralph Gunesch mit am Start. DAZN setzt also auf eine Doppelbegleitung dieses Top-Spiels.

Spanien vs. Portugal heute live: So holt Ihr Euch DAZN auf den TV

Zwar handelt es sich bei DAZN um einen Streamingdienst, doch Ihr könnt Euch das Programm ganz bequem und problemlos auch auf den TV holen. Der einfachste Weg hierfür ist die entsprechende App für Euren Smart-TV. Viele moderne Fernsehgeräte werden von DAZN unterstützt, eine komplette Liste findet Ihr hier.

🚨 OFICIAL | ¡¡¡NUESTRA SELECCIÓN!!!



🇪🇸 Estos son los 24 futbolistas que defenderán los colores de la @SeFutbol en la #EURO2020.



💪🏻 ¡¡Vuestro grito de ánimo será nuestra energía en la lucha por el Campeonato de Europa!!#SomosEspaña #SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) May 24, 2021

Falls Euer Fernseher nicht in der Liste auftaucht, dann könnt Ihr die DAZN-App auch über einen der gängigen TV-Sticks - also Amazon Fire TV Stick oder Google Chromecast - nutzen. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung über PlayStation oder Xbox.

Zudem bietet DAZN seit einigen Wochen die linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 an. Diese sind allerdings nur in Verbindung mit einem entsprechenden Vertrag bei Vodafone buchbar. Außerdem kann DAZN natürlich auch jederzeit unterwegs oder im Second Screen auf dem Laptop, Smartphone oder Tablet genutzt werden.

Spanien vs. Portugal heute live: Das bietet und kostet DAZN

DAZN bietet Euch umfangreichen Live-Sport - und baut sein Angebot stets weiter aus. Flaggschiff des Angebots ist der Fußball. Ab der kommenden Saison ist etwa fast die komplette Champions League live und exklusiv bei DAZN zu sehen. Zudem hat das Unternehmen auch seine Rechte an der Bundesliga erweitert, aber der kommenden Saison sind alle Freitags- und Sonntagsspiele der höchsten deutschen Spieklasse bei DAZN zu sehen.

Auch Fans des US-Sports kommen mit NHL, NBA und ab Herbst auch wieder der NFL voll auf ihre Kosten. Zudem zeigt DAZN alle großen Turniere des Profidartsverbandes PDC. Auch Handball, Tennis, Boxen, UFC und viele weitere Sportarten gehören zum Angebot des Streamingdienstes.

🇵🇹 𝟚𝟞 𝕟𝕠𝕞𝕖𝕤 𝕟𝕒𝕤 𝕔𝕠𝕤𝕥𝕒𝕤, 𝟙 𝕤í𝕞𝕓𝕠𝕝𝕠 𝕒𝕠 𝕡𝕖𝕚𝕥𝕠! 🇵🇹

Vamos todos defender o título de Portugal no Euro 2020! 🏆 #VamosComTudo pic.twitter.com/47piWCbeuL — Portugal (@selecaoportugal) May 20, 2021

Ihr wollt das Angebot gerne unverbindlich testen? Das ist gar kein Thema, denn der erste Monat bei DAZN ist stets kostenlos! Erst nach Ablauf dieses Probemonats müsst Ihr zahlen, falls Ihr dabei bleiben wollt. Das Monatsabo bei DAZN kostet 11,99 Euro, das Jahresabo ist für 119,99 Euro zu haben.

Zum Gratismonat von DAZN

Spanien vs. Portugal heute live: Der TICKER von Goal

Bestens informiert über das Spiel in Madrid seid Ihr in unserem TICKER! Egal, ob ein Zaubertor von Cristiano Ronaldo, ein kluger Pass von Rodri oder eine Grätsche von Altstar Pepe - hier verpasst Ihr nichts.

Zum TICKER

Spanien vs. Portugal heute live: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht. Ihr bekommt Sie dann schnellstens hier nachgereicht.

Spanien vs. Portugal: Die weiteren Termine der Spanier

Termin Begegnung 8. Juni | 20.45 Uhr | Estadio Butarque | Leganes Spanien vs. Litauen | Länderspiel 14. Juni | 21.00 Uhr | Estadio La Cartuja | Sevilla Spanien vs. Schweden | EM | 1. Gruppenspiel 19. Juni | 21.00 Uhr | Estadio La Cartuja | Sevilla Spanien vs. Polen | EM | 2. Gruppenspiel 23. Juni | 18.00 Uhr | Estadio La Cartuja | Sevilla Slowakei vs. Spanien | EM | 3. Gruppenspiel

Spanien vs. Portugal: Die weiteren Termine der Portugiesen