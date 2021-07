Spanien bei Olympia 2021: Kader, Rückenummern, Spielplan, Ergebnisse, Übertragung

Spanien wird auch beim Fußball-Turnier der Olympischen Spiele vertreten sein. Hier findet Ihr alles Wissenswertes über die spanische Auswahl.

Eine der Sportarten der Olympischen Spiele 2021 ist natürlich auch Fußball. Neben der deutschen Auswahl stellt unter anderem auch die spanische Delegation eine Mannschaft. Beginnen wird das Turnier bereits am 22. Juli. Den Auftakt des Turniers machen Ägypten und Spanien, die um 9.30 Uhr aufeinandertreffen werden.

Insgesamt sechs Akteure, die bereits für die EM 2021 nominiert waren, sind auch im olympischen Kader der Spanier vertreten. Dabei handelt es sich um Torwart Unai Simon, die Verteidiger Pau Torres und Eric Garcia, sowie die Offensivakteure Pedri, Dani Olmo und Mikel Oyarzabal.

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles über den Kader und Spielplan der spanischen Olympia-Auswahl sowie über die Highlights der Partien.

Der spanische Kader und die Rückennummern bei Olympia 2021

Wie bereits erwähnt werden sechs Profis nur knapp einen Monat nach der UEFA Euro 2020 erneut für Spanien zum Einsatz kommen. Vor allem Pedri, der bei der EM fast jedes Spiel über die volle Distanz absolvierte, geht in diesem Sommer ein hohes Pensum. Nur zwei der 22 nominierten Akteure verdienen ihr Geld außerhalb der Heimat.

Position Rückennummer Spieler Alter Verein Torwart 1 Unai Simon 24 Athletic Bilbao Torwart 13 Alvaro Fernandez 23 SD Huesca Torwart 21 Ivan Villar 24 Celta Vigo Abwehr 4 Pau Torres 24 FC Villarreal Abwehr 12 Eric Garcia 20 FC Barcelona Abwehr 2 Oscar Mingueza 22 FC Barcelona Abwehr 5 Jesus Vallejo 24 Real Madrid Abwehr 20 Juan Miranda 21 Real Betis Sevilla Abwehr 18 Oscar Gil 23 Espanyol Barcelona Mittelfeld 6 Martin Zubimendi 22 Real Sociedad Mittelfeld 16 Pedri 18 FC Barcelona Mittelfeld 8 Mikel Merino 25 Real Sociedad Mittelfeld 14 Carlos Soler 24 FC Valencia Mittelfeld 10 Dani Ceballos 24 Real Madrid Mittelfeld 15 Jon Moncayola 23 CA Osasuna Mittelfeld 3 Marc Cucurella 22 FC Getafe Mittelfeld 19 Dani Olmo 23 RB Leipzig Angriff 11 Mikel Oyarzabal 24 Real Sociedad Angriff 21 Bryan Gil 20 FC Sevilla Angriff 17 Javi Puado 23 Espanyol Barcelona Angriff 7 Marco Asensio 25 Real Madrid Angriff 9 Rafa Mir 24 Wolverhampton Wanderers

2020 änderte das olympische Komitee die Regel, wonach nur Spieler, die 23 oder jünger sind, am Turnier teilnehmen dürfen. Diese Altersgrenze wurde auf 24 angehoben. Dabei dürfen nur drei Spieler älter als 24 Jahre sein. In der spanischen Auswahl sind davon nur Marco Asensio von Real Madrid und Mikel Merino von Real Sociedad betroffen. Zweifelsohne zählt die Furia Roja mit diesem Aufgebot zu den Favoriten des olympischen Turniers.

Spanien: Der Spielplan bei Olympia 2021

Wie erwähnt wird Spanien das Eröffnungsspiel der diesjährigen Olympischen Spiele bestreiten und bekommt es dabei in Gruppe C mit Ägypten zu tun. Am 22. Juli um 9.30 Uhr deutscher Ortszeit wird angepfiffen. Anschließend hat das Team zwei volle Tage Zeit zur Regeneration und trifft am 25. Juli auf Australien. Am 28. Juli folgt das wohl schwerste Gruppenspiel gegen Argentinien. Sollte Spanien die Gruppenphase überstehen, steht am 31. Juli das Viertelfinale an.

Datum Uhrzeit Begegnung Ort 22. Juli 9.30 Uhr Ägypten vs. Spanien Sapporo 25. Juli 12.30 Uhr Australien vs. Spanien Sapporo 28. Juli 13.00 Uhr Spanien vs. Argentinien Rifu

Spanien bei Olympia 2021, Übertragung: Die Spiele live im TV und LIVE-STREAM

Die Übertragung der Spiele der spanischen Olympia-Auswahl könnt Ihr über Eurosport oder DAZN verfolgen. Jede Partie des olympischen Fußball-Turniers der Männer wird LIVE im Fernsehen zu sehen sein. Denn neben Eurosport konnten sich auch die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Übertragungsrechte sichern.

Die Spiele werden sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM übertragen. Zudem kommen die Spiele auch im LIVE-STREAM von DAZN. DAZN zeigt auch das erste spanische Spiel gegen Ägypten live und in voller Läge. Für 14,99 € im Monat (der erste Monat ist für Neukunden kostenlos) gibt es täglich Livesport aus aller Welt. Neben Fußball zeigt DAZN unter anderem auch die großen US-Sport-Ligen NBA, NFL, MLB und NHL. Für ein Jahresabonnement wären 149,99 € fällig (umgerechnet 12,50 € pro Monat).

Ihr könnt über jedes Endgerät problemlos auf DAZN zugreifen, auch über den Fernseher. Andererseits könnt Ihr den Streamingdienst auch auf dem Smartphone, Tablet oder Computer gucken. Hier findet Ihr das DAZN-Programm.